Les Celtics viennent de communiquer sur l’état de santé de Jaylen Brown. L’ailier de Boston a été opéré avec succès au genou droit et, petit point bonus, il n’y a aucun impact sur sa prochaine saison : il devrait en effet être rétabli et prêt pour le training camp de la saison 2025-26.

Jayson Tatum étant déjà out pour l’intégralité de la prochaine saison, la crainte de Boston était de voir son deuxième meilleur joueur lui aussi être mis de côté en raison d’un genou qui le titille depuis un petit moment, mais il n’en est rien.

Après avoir discuté avec plusieurs docteurs sur la meilleure solution à adopter, c’est bien l’opération qui a été privilégiée par Jaylen Brown et son camp. Une chirurgie arthroscopique réussie dans le genou droit, et c’est tout le Massachusetts qui peut pousser un grand ouf de soulagement.

Jaylen Brown today underwent a successful right knee arthroscopic debridement procedure. He is expected to participate in training camp without limitation. pic.twitter.com/KijF7Fc30G

— Boston Celtics (@celtics) June 11, 2025

Car en effet, lui qui a joué la postseason malgré un ménisque partiellement déchiré pourra retrouver 100% de sa forme, et ce, sans aucun impact sur sa saison 2025-26. JB sera présent dès le camp d’entraînement pour préparer tout ça.

L’avenir à court terme des Celtics reste plutôt compromis avec l’absence de leur leader et les potentiels transferts de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, mais ça fait toujours du bien d’avoir un petit rayon de soleil au milieu de cet été compliqué.