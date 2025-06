Sur son podcast Mind the Game avec Steve Nash, LeBron James parle de la balle orange sous différents aspects et n’hésite pas à balancer des grosses takes quand l’occasion se présente. Dernier exemple : selon le King, le basket pratiqué dans la bulle en 2020 n’a jamais été aussi “pur”, ni avant ni après.

Les mauvaises langues diront que LeBron James essaye de trouver un nouveau moyen pour booster sa legacy, lui qui a remporté le titre NBA dans la bulle en 2020 avec les Lakers. D’autres diront qu’il n’a pas tort. Mais une chose est sûre, c’est un débat qui fait parler.

“Je suis d’accord avec beaucoup de gens qui disent que c’est la forme la plus pure du basket. C’était strictement du basket” a déclaré LeBron. “On a tous la possibilité de faire ce qu’on veut dans la vie. On a gagné beaucoup d’argent et on a accès à tout, mais tout ça a disparu dans la bulle. Vous ne pouvez pas dire ‘je vais aller au resto’ ou ‘je vais faire ceci ou cela’ – vous ne pouviez rien faire. Tout ce qui se passait dans la bulle ne concernait que le basket.”

En pleine pandémie, les joueurs NBA avaient terminé la saison 2019-20 dans le complexe Walt Disney World Resort en Floride (après un arrêt de plusieurs mois), sans véritable contact avec le monde extérieur.

Les règles étaient très strictes pour éviter que le COVID ne s’incruste et foute en l’air le projet ambitieux de la Ligue, qui voulait absolument terminer sa campagne pour désigner un champion, alors que tant de compétitions sportives avaient dû être annulées.

The NBA bubble required more focus from @KingJames than any of his other championships for a reason.

Full episode out now. Watch on our YouTube, @PrimeVideo or listen wherever you get your podcasts: https://t.co/bfaLW0VDqz pic.twitter.com/TQnsZKAtGZ

— Mind the Game (@mindthegamepod) June 11, 2025

Grâce aux énormes moyens économiques (190 millions de dollars) et médicaux mis en place, et malgré de grosses turbulences qui ont failli mettre en péril la fin de saison (violences policières au même moment à l’extérieur, provoquant des discussions de boycott), le projet de la NBA a tenu. Et on a eu droit à des moments basket assez incroyables.

Entre les énormes performances individuelles de certains (Jamal Murray vs Donovan Mitchell, Damian Lillard, T.J. Warren lol…), les comebacks magiques des Nuggets (deux séries remportées après avoir été menés 3-1) et le niveau de jeu global, on s’est régalés basketballistiquement parlant. Tout ça dans un contexte évidemment unique : pas de vrai public, pas de déplacement, pas d’avantage du terrain, et peu d’activités pour se changer les idées.

Quelque part oui, c’était peut-être le basket dans sa forme la plus pure… mais avec de vrais challenges sur le plan mental.

“De tous les titres que j’ai remportés, ce niveau de concentration… combien de temps pouvez-vous rester concentré pour finir le job ? Vous avez toutes les raisons de vous déconcentrer parce que vous êtes tellement habitué à un certain style de vie que vous vous dites : ‘Ras-le-bol, je ne veux pas faire ça, pourquoi suis-je ici ?’ Je ne peux pas manger ce que je veux, je ne peux pas faire ceci ou cela, je ne peux pas voir ma famille, et vous pouvez très facilement oublier pourquoi vous êtes là.” – LeBron James

Pendant que certains craquaient mentalement (coucou les Clippers), d’autres équipes ont répondu au challenge. C’était tout particulièrement le cas des Lakers de LeBron James et du Miami Heat, qui ont fini par se rencontrer en Finales NBA. Une finale remportée par la bande du King – MVP de la série – en hommage à Kobe Bryant décédé début 2020.

Très clairement, ce titre remporté dans la bulle est différent de tous les autres dans l’histoire de la NBA. Il ne vaut pas moins, ni plus, il est juste différent.

Source texte : Mind the Game

À lire également :