Que ce soit à cause de son mauvais niveau défensif, ses fautes inutiles, son style de jeu ou ses “manières” que certains considèrent comme soft, Karl-Anthony Towns représente souvent une cible facile pour ses détracteurs. Mais pour Kyrie Irving, cela va trop loin depuis que les Knicks ont été éliminés des Playoffs.

On en a vu des moqueries sur KAT au cours des dix derniers jours. Cela va des petites blagounettes sur le ton de sa voix à des attaques puériles sur le corps et le physique du joueur (bonjour Gilbert Arenas). Et comme souvent dans le monde des réseaux sociaux, il en faut peu pour que ça prenne de grosses proportions.

C’en est trop pour Kyrie Irving.

“Il faut que vous arrêtiez de vous moquer de mon frère KAT” a déclaré Irving en live sur Twitch. “J’en ai marre. Arrêtez de vous moquer de mon frère KAT. C’est fini maintenant. Je vous le dis à tous, si vous republiez cette merde et que vous vous moquez de lui, je vous attaque. Pas comme ça, physiquement… mais je vous attaque, d’accord ? Je vous attaque. Laissez-le tranquille.”

Hyper apprécié par ses pairs, Kyrie Irving est toujours là pour défendre ses “frères” face aux critiques extérieures, surtout quand le frère en question vient du même bled que lui. Uncle Drew comme Karl-Anthony Towns ont en effet tous les deux grandi dans le New Jersey, alors le premier sait ce qu’a traversé le second.

“Vous ne savez pas ce que c’est que de grandir dans le New Jersey et d’avoir toutes ces cultures dont vous faites partie. Croyez-moi. C’est un État très petit, qui ne fait que 200 kms de long. KAT est Dominicain, il est noir, il a grandi dans une certaine région du New Jersey, tout comme moi, et il faut survivre ici. Et il y a beaucoup de gens provenant de démographies différentes, donc il faut survivre au milieu de tout ça.”

Vu le punching ball qu’il est devenu aux yeux de certains, KAT appréciera sans doute le soutien de Kyrie Irving…

Source texte : Live Twitch Kyrie Irving

Kyrie: “Y’all gotta stop making fun of my brother KAT…Repost that sh*t again…I’m attacking you…Y’all don’t know what it’s like growing up in Jersey…all these cultures…I don’t agree all the time when he be changin up his tone😆but…he’s a man, he’s my brother & I protect him” pic.twitter.com/njDJS5tWhl

— New York Basketball (@NBA_NewYork) June 11, 2025