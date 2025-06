NBA : le tour des actualités à connaître (Dorian Finney-Smith, Lauri Markkanen, Brandin Podziemski…)

Vous avez déjà peut-être pris l’habitude de ce rendez-vous chez TrashTalk : c’est l’heure de la mini-revue de presse du jour, avec quelques petites informations NBA tombées ici et là, et qui sont intéressantes si vous supportez une équipe en vacances ou tout simplement que la ligue vous concerne dans son ensemble. Allez, c’est parti.

Dorian Finney-Smith opéré avec succès (cheville)

Après avoir joué durant plusieurs saisons avec une cheville gauche douloureuse, Dorian Finney-Smith a subi une opération qui s’est bien passée, selon ESPN. Le joueur de 32 ans devrait être prêt pour le camp d’entraînement des Lakers, à la fin de l’été. Sujet à une extension cet été, le joueur est l’un des dossiers à suivre d’un point de vue salarial du côté de la Cité des Anges.

Toujours selon ESPN, cette intervention lui permettrait de jouer sans douleur, un bon point à l’aube d’une saison décisive pour les Lakers, notamment car il pourrait s’agir de la dernière de LeBron James en NBA.

Brandin Podziemski opéré à nouveau (muscle)

Après avoir subi une opération au poignet à la fin du mois de mai, Brandin Podziemski a de nouveau eu le droit de passer sur le billard, pour réparer cette fois un pépin musculaire. Tout comme Finney-Smith, il est attendu en forme pour le camp d’entraînement, selon ESPN.

Lauri Markkanen présent à l’EuroBasket

Une star NBA de plus sur les parquets de l’EuroBasket à la fin de l’été ! L’ex All-Star du Jazz, Lauri Markkanen, a confirmé sa participation avec l’équipe de Finlande. Il a notamment réagi dans un média local :

“C’est toujours un honneur de porter le maillot de la Finlande. J’ai vraiment hâte du tournoi, et tout simplement de revêtir ce maillot.”

La Finlande jouera sa phase de poule à domicile, du côté de Tampere. Il faudra se défaire d’un groupe composé de l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Lituanie, le Montenegro et la Suède pour avancer en phase finale, à Riga. Pour rappel, Markkanen n’avait pas pu participer au TQO en 2024, en raison d’une blessure.

“It’s always an honor to put on the Finnish jersey.”

Lauri Markkanen confirmed his intention to play in #EuroBasket 2025 this summer! 🇫🇮

David Greenwood (UCLA, Pistons) est décédé à 68 ans

Après avoir longuement combattu le cancer, David Greenwood (grande figure des Bruins dans les années 70 et champion NBA avec les Pistons en 1990) est décédé à 68 ans, entouré des siens à Riverside, en Californie. Numéro 2 de la Draft 1979 (derrière Magic Johnson), Greenwood avait inscrit son nom parmi les plus grands joueurs de l’histoire de UCLA, passant 4 ans dans l’équipe de l’université pour un bilan de 102 victoires et 17 défaites.