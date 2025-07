Vous l’avez peut-être vu passer hier, entre deux olives et quatre pastis. Pastis par temps bleu, Pastis délicieux mais, surtout, Cam Whitmore quitte les Rockets et part à Washington. Allez Francis, remets m’en donc un cinquième.

Après deux saisons dans le Texas, le “projet Whitmore” touche déjà à sa fin. Deux saisons correctes mais sans génie, du scoring avec beaucoup de tirs et donc beaucoup de déchets, et clairement un retard sur les autres jeunes pépites de la franchise, autour lesquelles les Rockets ont décidé de construire (Sengun, Jabari Smith, Tari Eason).

Tiens tiens, Cam Whitmore qui part chez les Wizards ! https://t.co/p5NKP0RMiE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 5, 2025



Capable de gros coups de chaud mais également de débrancher le cerveau, Cam Whitmore ne jouera donc pas avec Kevin Durant mais il y gagne au change puisqu’il aura l’immense privilège d’être le back-up de Bilal Coulibaly dans la capitale. Il rejoint Bilal et Alexandre Sarr, dans une équipe active depuis quelques semaines avec les arrivées entre autre de C.J. McCollum via un trade et de Tre Johnson via la Draft.

A voir si Cam s’épanouira dans ce nouveau projet mais notons tout de même que les Rockets ne se sont pas précipités à bazarder le jeune ailier, non pas pour en tirer la meilleure contrepartie (mon oeil) mais aussi et surtout pour permettre au gamin de se retrouver dans un projet qui lui convient. Y’a plus qu’à, y’a plus Cam.