Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs ou presque une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche ! Cette semaine ? C’est l’heure du retour des internationales après un Euro raté.

# Gabby Williams (Seattle Storm)

On saura ce soir si elle est sélectionnée pour être remplaçante du All-Star Game, et si ça n’est pas le cas on pourrait être chafouin.

Seattle Storm @ Golden State Valkyries : 2 points à 1/11 au tir dont 0/4 du parking, 4 rebonds, 3 steals et 1 contre en 30 minutes

Seattle Storm @ Atlanta Dream : 11 points à 5/15 au tir dont 0/5 du parking, 1/3 aux lancers, 5 rebonds, 6 passes et 2 steals en 35 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 13,3 points à 43,6% au tir dont 34,5% du parking, 78,1% aux lancers, 4,7 rebonds, 4,7 passes, 2,6 steals et 0,6 contre en 33,7 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Semaine très frustrante pour Miss Do avec deux mini bouts de match et toujours ce manque de confiance de la part du coaching staff. Allez, faut y aller maintenant.

Seattle Storm @ Golden State Valkyries : 2 points à 1/8 au tir dont 0/1 du parking, 4 rebonds, 1 passe et 1 steal en 11 minutes

Seattle Storm @ Atlanta Dream : 1 rebond en 2 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 4,4 points à 49,3% au tir dont 0% du parking, 72,7% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,7 passe, 0,2 contre et 0,2 steal en 9,1 minutes

# Marine Johannes (New York Liberty)

Toujours aussi peu académique, mais alors dès que Marine rentre sur le terrain bonjour le frisson. Quelqu’un peut lui dire qu’elle n’est pas obligée de shooter à cloche pied ?

New York Liberty @ Atlanta Dream : 6 points à 2/3 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 11 minutes

New York Liberty vs Los Angeles Sparks : 5 points à 1/4 du parking et 2/2 aux lancers, 2 passes et 1 steal en 11 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,9 points à 43,4% au tir dont 35% du parking, 75% aux lancers, 2,2 rebonds, 1,4 passe, 0,8 steal et 0,2 contre en 18,4 minutes

THE WIZARD WORKS HER MAGIC 🤯

Marine Johannès finds Breanna Stewart with the behind-the-back DIME!

LAS-NYL | League Pass pic.twitter.com/bi5WQmRWEe

— WNBA (@WNBA) July 3, 2025

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Toujours autant de difficulté à gagner des matchs mais 1) Bria Hartley en a vu d’autres et 2) elle va bientôt avoir Leila Lacan pour lui filer un coup de main.

Connecticut Sun @ Minnesota Lynx : 3 points à 1/8 au tir dont 1/6 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 21 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 7,6 points à 32,1% au tir dont 30,6% du parking, 81,3% aux lancers, 1,9 rebond, 2,9 passes et 0,9 steal en 21,6 minutes

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Toujours pas de basket cette semaine pour Carla, gênée au dos et préservée par la Steve Kerr locale.

Golden State Valkyries vs Seattle Storm : DNP

Golden State Valkyries @Minnesota Lynx : DNP

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 6,9 points à 40,3% au tir dont 10,7% du parking, 84,6% aux lancers, 1,3 rebond, 2,2 passes, 0,7 steal et 0,1 contre en en 16,7 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Elle a rejoué hier soir, petitement, pour reprendre le rythme après un Euro à la fois solide individuellement mais compliqué collectivement. Laissez la chauffer le moteur et ça va faire mal.

Golden State Valkyries vs Seattle Storm : DNP

Golden State Valkyries @ Minnesota Lynx : 0 point à 0/2 du parking et 1 rebond en 9 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 11,8 points à 39,1% au tir dont 40% du parking, 90,9% aux lancers, 5,9 rebonds, 1,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 28,4 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Iliana va se faire un petit kif perso dans les prochains jours et rejoindra ses deux sistas dans une petite dizaine de jours. En espérant qu’elle s’épanouira plus à Golden State que sous les ordres de Jean-Mémé.

Golden State Valkyries vs Seattle Storm : DNP

Golden State Valkyries @ Minnesota Lynx : DNP

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : –

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Elle va découvrir la WNBA cette semaine, sous les ordres d’un coach qu’elle connait bien (Rachid Meziane). Idéal pour se refaire la cerise après un Euro un peu raté.

Connecticut Sun @ Minnesota Lynx : DNP

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : –

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes