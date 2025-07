Avant-dernier bilan de saison 2024-25 et on parle des Indiana Pacers aujourd’hui. Tyrese Haliburton et sa bande ont fait forte impression pour se hisser jusqu’en Finales NBA mais le rêve s’est finalement transformé en cauchemar.

Ce que TrashTalk avait annoncé

47 victoires pour Alex comme pour Bastien, et ça finit entre la 5ème et la 6ème place. L’attaque est toujours létale, on attend de voir ce groupe progresser et confirmer son run de Playoffs de la saison passée. C’est à partir du 15 avril qu’on juge les progrès des Indiana Pacers.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Quelle saison pour les Pacers !

Elle avait pourtant commencé très en douceur et avec pas mal de doutes. Au 1er janvier, Indiana n’était que 8ème à l’Est avec 16 victoires pour 18 défaites. Mais l’arrivé de la nouvelle année a donné des ailes aux protégés de Rick Carlisle, qui ont montré un bien meilleur visage sur la seconde partie de saison (34-14).

C’est néanmoins en Playoffs qu’Indy a le plus impressionné. Adeptes des comebacks insensés et dotés d’un mental à tout épreuve, les Pacers ont fait plier les équipes de l’Est une à une, avant d’aller défier le Thunder en Finales. Un choc là encore à couper le souffle, décidé au terme d’un septième match !

Un Game 7 terrible de conséquences pour Indiana, qui perdait non seulement Tyrese Haliburton sur une grave blessure, mais le titre par la suite. En 24h, les Pacers sont passés proches de tout gagner et ils ont beaucoup perdu. Face à la blessure longue durée de leur star, ils savent que leur saison prochaine s’annonce déjà compliquée, mais on peut compter sur ce groupe pour ne rien lâcher malgré tout. Basket champagne, jeu offensif léché et gros hustle seront toujours présents à la rentrée à Indianapolis.

Certes, il n’y a pas de titre au bout, mais Indiana a prouvé qu’il fallait compter sur eux dans le futur pour faire du bruit. Cette équipe a un cœur énorme et son run en Playoffs a marqué les fans. On en redemande !

La saison des Pacers en quelques articles

L’image de la saison

On en parlait juste au-dessus, c’est une terrible fin pour Tyrese Haliburton. Lui qui a été si incroyable sur cette campagne de Playoffs, et qui avait bien débuté le Game 7 en plus, obligé de sortir du terrain avec l’aide de deux personnes pour rejoindre le vestiaire. Il avait été qualifié de surcoté avant de fermer toutes les bouches. Même sans bague, il est un grand champion.

Pourquoi on peut sourire

Parce que la saison a été tout simplement magnifique pour les Pacers. Qualité de jeu, capacité à se donner en défense, mental d’acier, clutchitude. Cette équipe fait kiffer et elle nous offrira encore de belles émotions à l’avenir quand son maestro sera revenu. Finales de Conférence l’an dernier, Finales NBA cette année, les Pacers sont des cadors et il est temps de leur donner du crédit.

Pourquoi on peut faire la gueule

La terrible blessure de Tyrese Haliburton gâche une merveilleuse aventure et Indiana devra probablement faire sans son meneur pendant toute la saison prochaine. Pour ne rien arranger, Indiana a aussi vu Myles Turner partir à la Free Agency direction Milwaukee. Dommage de ne pas voir ce groupe enchainer sur la durée.

Et la suite ?

Tyrese Haliburton sur la touche, Myles Turner parti, la saison prochaine s’annonce plus compliquée pour les Pacers. Est-ce qu’Indiana sera capable de se maintenir dans la première partie de tableau malgré tout ? Il n’est jamais bon de parier contre cette équipe mais il va falloir montrer beaucoup de ressources mentales pour rebondir avec deux cadres en moins à la rentrée.

Source stats : TrashTalk