Peu d’actu ces dernières heures en NBA, alors il faut bien en inventer un peu. A ce petit jeu-là la timbale est remportée par le journaliste du Boston Globe Gary Washburn, qui nous tease une arrivée potentielle de Damian Lillard chez les Celtics.

La semaine dernière et un peu à la surprise générale, les Bucks se sont séparés du contrat de Damian Lillard via un buyout, et une fois passé le moratorium obligeant un joueur coupé à attendre un certain de temps à signer ailleurs… tout va s’accélérer dès demain. Dans la course au Dame ? Les Boston Celtics, selon le journaliste Gary Washburn, le genre de gars légèrement plus référencé que Sam Zirah.

#Celtics adding Damian Lillard an intriguing move for 2026-27 https://t.co/WmpCGJEvKu via @BostonGlobe

— gary washburn (@GwashburnGlobe) July 3, 2025



L’une des principales raisons d’une potentielle pertinence à ce choix ? La bromance créée entre Damian Lillard et Jayson Tatum depuis les Jeux de 2021. JT est blessé et out toute la saison prochaine, mais l’arrivée de Lillard à Boston serait donc vu d’un bon œil dans l’optique du chouchoutage de la star des C’s. Après avoir perdu Kristaps Porzingis et Jrue Holiday et à deux coups de fil de voir partir Al Horford, Brad Stevens et le front office des C’s a besoin de vétérans, de leaders référencés, et l’ajout d’un joueur comme Lillard aurait pas mal de gueule si les négos autour du salaire de la star aboutissaient.

Alors, Damian Lillard dans le Massachusetts, on y croit un peu ou pas spécialement ?