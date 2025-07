Oklahoma City Thunder, le bilan 2024-25 : champions, tout simplement

Dernier bilan d’équipe pour cette saison 2024-25, et on termine évidemment par les champions en titre du Thunder. Année historique avec un grand H dans l’Oklahoma, et ce, dans tous les sens du terme.

Ce que TrashTalk avait annoncé

57 victoires pour Alexinator, 61 pour Bastien, dans les deux cas, le Thunder finit premier de la Conférence Ouest, comme l’année précédente. Le même groupe que la saison passée avec l’apport d’Hartenstein dans la raquette et d’Alex Caruso sur les lignes extérieures. Les bases étaient déjà solides mais semblaient encore plus blindées, pas de quoi s’inquiéter sur la régulière, le vrai rendez-vous était à partir de mi-mai.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Nos deux pépères avaient vu juste pour la première place, mais comment ils auraient pu imaginer la manière avec laquelle OKC a littéralement écrasé la concurrence cette saison.

Une immense défense tant collective qu’individuelle, la meilleure du siècle, peut être même de toute l’histoire de la Grande Ligue. De l’autre côté du terrain c’est pas du Mozart, mais ça fait le taf sévère. En même temps, est-ce qu’il y a vraiment besoin de plus quand Shai Gilgeous-Alexander est ton meneur titulaire ? Le Canadien a envoyé une saison elle aussi historique, sur les traces d’un petit scoreur pas très connu du nom de Michael Jordan. Quand quelqu’un atteint ce niveau, trois lettres sont souvent associées à son nom en fin de régulière : SGA est le MVP 2024-25. Quand on additionne tout ça, ça nous donne 68 victoires pour 14 défaites. La sixième meilleure saison régulière… de l’histoire encore une fois. Impressionnant tout du long, mais comme dit au-dessus, le vrai test était encore à venir, en Playoffs.

Test entamé avec autant de facilités qu’un surdoué devant le brevet des collèges, puisque le Thunder n’a fait qu’une bouchée des Oursons de Memphis. Gros signal d’alerte en revanche contre les Nuggets, l’expérience et l’abnégation du collectif de Denver a réussi à faire douter Shai et ses copains, qui ont eu besoin de 7 matchs pour s’en défaire. Un mal pour un bien sans doute, car derrière, les Loups du Minnesota n’ont rien pu faire face à la foudre de l’Oklahoma.

OKC est en Finales NBA, sans Boston ou Cleveland en face, mais bien les Pacers et leur magie noire. À l’image de la série contre Denver, le courage d’Indiana leur permet de rester au duel et d’arracher un match 7, malheureusement bien entaché par le drame Tyrese Haliburton. En attendant il y avait une rencontre à disputer, et le Thunder l’a géré d’une main de maître surtout en deuxième mi-temps, ce qui leur a permis de confirmer ce à quoi beaucoup s’attendaient : OKC est le Champion NBA 2024-25 et remporte le premier titre de son histoire !

La saison du Thunder en quelques articles

L’image de la saison

Comment choisir une autre image que celle qui représente les plusieurs années de travail acharné qu’ont abattu tous les membres de l’organisation Thunder, du front office aux joueurs. Un premier titre dans l’histoire d’une franchise, ça s’immortalise quand même !

Pourquoi peut-on sourire ?

Difficile de ne pas sourire quand tu vas accrocher ta première bannière au plafond (celle des Sonics ne compte pas), mais le plus beau à Oklahoma City, c’est qu’il pourrait bien y en avoir plein d’autres à accrocher dans les années à venir. Shai vient d’être re-signé, l’effectif sera le même la saison prochaine. Back-to-back ?

Pourquoi peut-on faire la gueule ?

Et la suite ?

On prend les mêmes et on recommence ! Rien ne va bouger du côté d’OKC, de quoi s’assurer une place de contender bien sérieux, de favori même. Attention quand même à ne pas se reposer sur ses acquis, l’Ouest prend de plus en plus des airs de tranchées au vu des renforts que chaque concurrent a ramené. Denver fait une superbe intersaison, les Rockets ont rajouté KD à leur effectif, il y aura plus de clients pour le Thunder, mais la Foudre reste redoutable !

Source stats : TrashTalk