Gabby Williams sélectionnée pour le All-Star Game de WNBA !

La nouvelle était attendue, elle était en tout cas espérée. On peut respirer car c’est désormais officiel : Gabby Williams est une All-Star !

Quelle saison magnifique pour la reine Gabrielle, et quel couronnement logique finalement. Gabby Williams est All-Star pour la première fois, la grande teuf de la WNBA aura la semaine prochaine un tout petit accent français !

FIRST TIME ALL-STAR GABBY WILLIAMS 🌟 pic.twitter.com/BTozunCck0

— Seattle Storm (@seattlestorm) July 6, 2025



En re-signant pour le Storm et en prenant très vite la décision de se concentrer sur la saison WNBA en squizzant par exemple l’EuroBasket, Gabby Williams avait annoncé la couleur : tabasser tout le monde. Résultat des courses, des matchs à 8 interceptions (record de franchise), 20 points, 12 rebonds ou 12 passes, bref Gabby Williams a pose depuis fin juin une masterclass de polyvalence et de talent.

Aux côtés d’une Dominique Malonga qui en bave pour se faire sa place, GW a clairement trouvé la sienne et faut aujourd’hui partie des meilleures joueuses de la Ligue.

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 13,3 points à 43,6% au tir dont 34,5% du parking, 78,1% aux lancers, 4,7 rebonds, 4,7 passes, 2,6 steals et 0,6 contre en 33,7 minutes

C’est la première fois qu’une Française est nommée pour le match des étoiles outre-atlantique, une belle reconnaissance moins d’un an après avoir été à un demi-orteil de crucifier Team USA en finale des JO. Quelle année, quelle reine, bravo Gabby, et on se voit le 19 juillet à Indianapolis pour briller encore plus que d’habitude !

🌟 Complete roster of the 2025 @ATT WNBA All-Stars that will take the court in Indiana July 19 🌟 pic.twitter.com/6XgNr5UK6R

— WNBA (@WNBA) July 6, 2025