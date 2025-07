Indianapolis accueillera le week-end prochain le WNBA All-Star Game 2025, giga teuf annuelle du basket féminin outre-atlantique. Gabby Williams y représentera la France, mais guettons un peu le GOTHA qu’elle fréquentera le temps d’un week-end, y’a du très lourd.

Si vous doutiez du manque de greatness en WNBA actuellement, visez un peu la liste juste ci-dessous. Caitlin Clark à domicile avec ses sauces Kelsey Mitchell et Aliyah Boston, Sabrina Ionescu et Breanna Stewart pour le Liberty, Aj’A Wilson et Jackie Young pour les Aces, Napheesa Collier et Courtney Williams pour le Lynx, Kelsey Plum, Alllisha Gray, Angel Reese… absolument tout le monde est là malgré les quelques déçues contractuelles.

🌟 Complete roster of the 2025 @ATT WNBA All-Stars that will take the court in Indiana July 19 🌟 pic.twitter.com/6XgNr5UK6R

— WNBA (@WNBA) July 6, 2025



La grosse info de cette sélection ? La présence de trois rookies au match des étoiles, une première depuis 2011. Paige Bueckers avait déjà validé sa place parmi les titulaires, et elle est rejointe par les deux crackinettes des Mystics Sonia Citron et Kiki Iriafen, incroyables dès leurs premières semaines dans la Grande Ligue. Gabby Williams aura quant à elle la chance de compter sur ses deux coéquipières à Seattle, Skylar Diggins et Nneka Ogumwike.