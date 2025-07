WNBA : Dominique Malonga frôle le double-double à New York

Trois petit matchs de WNBA cette nuit et quelques Françaises en tenue, on vous débriefe tout ça, en mode All-Star bien sûr.

Les résultats de la nuit

C’est un match très bleu-blanc-rouge qui introduisait cette nuit de WNBA hier soir à heure française. Marine Johannes et le Liberty recevaient le Storm de Seattle, et si MJ a été discrète les deux Françaises de Seattle se sont montrées. 16 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 steals pour la toute nouvelle All-Star Gabby Williams et, surtout, une très belle perf de Dominique Malonga, qui a rentabilisé au max ses 10 minutes de jeu avec 11 points et 8 rebonds !

Dominique Malonga in 5 minutes off the bench:

11 PTS

7 REB

5-5 FG

+13 +/-

Personal 6-0 run to give Storm a 19-point lead in the 4th.pic.twitter.com/hrlLL4UrpT

— Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) July 6, 2025



Dans les deux autres matchs on note la victoire des Aces face au Sun et dans cette rencontre les premiers pas de Leila Lacan en WNBA avec Connecticut (2 points en 24 minutes), alors que le Lynx continue de rouler sur tout le monde malgré un énième match de pelleteuse d’Angel Reese avec le Sky (16 points et 17 rebonds)

Le programme de ce soir