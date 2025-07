Summer League : Bronny James sur les traces de son père nan on déconne

Seulement deux matchs cette nuit en Summer League. Les Lakers avec un bon Bronny James ont facilement battu le Heat tandis que les Spurs ont arraché la victoire au finish sur le parquet des Warriors.

Le programme complet des Summer Leagues de Californie et de Salt Lake City à retrouver ici

Les résultats de la nuit

Lakers – Heat : 103-83

Spurs – Warriors : 90-88

Deux matchs mais pas le même suspense des deux côtés.

La soirée a débuté avec le succès facile des Lakers face au Heat. Les Angelinos ont bien attaqué la rencontre dans le sillage du trio Swider – James – Bazley. Le fils du King n’a joué que la première mi-temps (10 minutes) mais il s’en est bien sorti avec 10 points, 2 rebonds, 1 interception et un joli tomar en contre-attaque. Mené de 13 points à la pause, Miami a tenté de se révolter au retour des vestiaires grâce à Myron Gardner mais DJ Steward lui a parfaitement répondu, avant que les Lakers ne gèrent leur fin de match tranquillement.

À noter la nouvelle bonne sortie de Cole Swider, auteur de 20 points pour L.A, 16 points et 9 rebonds en sortie de banc pour Darius Bazley. Côté Heat, l’absence de Pelle Larsson a fait mal. Le rookie Kasparas Jakucionis a encore été en difficulté (4 points, 3 interceptions, 5 ballons perdus, 0/3 au tir).

Bronny James balled out in first Summer League appearance of 2025 🍿🔥

• 10 PTS in 11 minutes

• 3/7 FG

• 2/5 3PT pic.twitter.com/zpDBpDvas7

— House of Highlights (@HoHighlights) July 6, 2025

KEL’EL WARE NASTY POSTER OFF THE ALLEY-OOP 🤯💥 pic.twitter.com/P52h5AE4Sv

— NBA TV (@NBATV) July 6, 2025

Dans la seconde rencontre de la soirée, toujours pas de Dylan Harper pour San Antonio, et Carter Bryant était lui aussi sur la touche. C’est donc David Jones Garcia qui a mené les Eperons avec 25 points dont 7 sur le dernier quart-temps. Golden State de son côté s’est appuyé sur Isaiah Mobley (16 points) et LJ Cryer (19 points).

Le Français Leopold Delaunay a dû se contenter de 4 petites minutes de jeu. Il n’a pas beaucoup l’occasion de se montrer sur ce début de Summer League (il n’avait pas joué le premier match).

David Jones-Garcia with a clean move to create the and-one opportunity 😤

He’s up to 23 PTS in this #NBASummer game 🔥 pic.twitter.com/FQR3S5pM15

— NBA TV (@NBATV) July 7, 2025

Le programme de ce soir