Chris Paul l’a annoncé, ce sera sa dernière saison en NBA

Une page va bientôt se tourner en NBA. Après deux décennies dans la Grande Ligue, Chris Paul se rapproche de la fin. Le meneur a expliqué qu’il se voyait faire une dernière saison avant de prendre sa retraite.

On va pas se mentir, ça va faire un petit choc de voir Chris Paul prendre sa retraite. Des Hornets aux Spurs en passant évidemment par les Clippers ou encore les Suns, le “Point God” a illuminé les 20 dernières années avec son QI basket, ses shoots clutch et ses passes géniales. Oui mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et cette fin ne semble plus si lointaine pour CP3. Interviewé durant un festival, le joueur a expliqué qu’il ne se voyait pas jouer plus d’un an.

Chris Paul hints at this upcoming season being the last of his career 🥲 pic.twitter.com/SGULR077Yx

— Underdog (@Underdog) July 6, 2025

“Tout au plus un an. Je viens de terminer ma 20e saison, ce qui est une bénédiction en soi. J’ai passé plus de la moitié de ma vie en NBA. Mais ce sont des années que l’on ne retrouve pas avec ses enfants, avec sa famille”.

En NBA depuis 2005, Chris Paul ne devrait donc pas aller au-delà d’une 21ème campagne. Reste à savoir sous quelles couleurs ? Désireux de se rapprocher de ses enfants, il semble privilégier une équipe sur la côte Ouest. Les Clippers pour retrouver son ex, les Lakers pour une dernière avec son pote LeBron, par exemple ?

Malgré le poids des années, Chris Paul semble encore capable de rendre quelques services. L’an passé à San Antonio, il a disputé les 82 matchs de régulière pour 8,8 points et 7,4 passes de moyenne.