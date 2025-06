Tyrese Haliburton, deuxième joueur le plus clutch des Playoffs depuis 1997 !

Nouvelle série veut aussi dire nouveau game-winner de Tyrese Haliburton, tant le meneur des Pacers nous a habitués à ce genre d’exploit. Mais en plus de donner un avantage de 1-0 à Indiana en Finales NBA, le mi-distance pour la gagne qu’il a envoyé cette nuit le fait rentrer dans un tout autre débat. Spoiler : c’est (presque) all-time.

Bucks, Cavs et Knicks ont sans doute regardé le Thunder cette nuit avec un petit sourire en coin du style “First time ?“. Car oui, Tyrese Haliburton multiplie les miracles de série en série.

Cette nuit, c’est OKC qui en a fait les frais avec un tir mi-distance assassin pour offrir le 1-0 aux Pacers qui récupèrent l’avantage du terrain. On aimerait bien rassurer les fans de l’Oklahoma, en leur disant que ce n’est que de la chance sur un match mais…

Quatre shoots pour la gagne ou pour égaliser en un seul run de Playoffs. Hali a certainement pris des notes sur la campagne 2018 de LeBron. Tiens, tiens, en parlant du King, le “joueur le plus surcoté de la Ligue” pourrait bientôt le rejoindre dans un classement (quasi) all-time.

Most go-ahead or game-tying FG’s in the final 5 seconds of 4th/OT (since 1997 playoffs):

🔸LeBron James – 8

🔸Reggie Miller – 5

🔸Tyrese Haliburton – 5

HALI IN ELITE COMPANY 🤝 pic.twitter.com/M4OHbstXPz

— Basketball Forever (@bballforever_) June 6, 2025

Avec ces quatre nouveaux tirs au compteur, Tyrese Haliburton porte son total de game-winners / tirs égalisateurs avec moins de 5 secondes sur l’horloge… à cinq en Playoffs. Il rejoint ainsi un certain Reggie Miller au classement, et n’est plus qu’à trois exploits d’égaliser le Roi du clutch en post-season.

Attention, ces stats ont été comptabilisées qu’à partir de 1997 et l’arrivée du play-by-play, c’est pour cela que dans la liste certains absents sont à déplorer, dont le plus évident est bien sûr “His Airness” Michael Jordan. Mais est-ce que pour autant, la performance du numéro 0 d’Indianapolis doit être minimisée ? Certainement pas.

Visiblement, il fait bon être un meneur clutch dans l’Indiana. Tyrese Haliburton a permis aux siens de parfaitement entamer la série, mais réussira-t-il à décrocher le titre suprême que Reggie Miller n’a jamais atteint ?

Rendez-vous dimanche soir, à 2h du matin, pour assister à la suite de l’histoire !