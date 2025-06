Si Tyrese Haliburton est logiquement considéré comme le héros du Game 1 à Oklahoma City, les Pacers ne l’auraient pas emporté sans la grosse fin de match d’Andrew Nembhard. Le Canadien a réussi à prendre le meilleur sur Shai Gilgeous-Alexander au meilleur moment…

L’action est un peu restée dans l’ombre après l’énorme tir de Tyrese Haliburton, mais elle reste l’une des plus importantes du match.

Nous sommes à deux minutes de la fin, le Thunder mène encore de six points et Andrew Nembhard a le ballon en main. Il se retrouve en un-contre-un face à Shai Gilgeous-Alexander. Habituellement les rôles sont inversés, mais cette fois-ci c’est Nembhard qui contrôle les opérations. Ce dernier va alors réaliser sa meilleure imitation de SGA.

Andrew Nembhard with big step-back 3-pointer on Shai Gilgeous-Alexander to cut OKC lead down to 3 pic.twitter.com/246odDI3So

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) June 6, 2025

Cet immense tir primé d’Andrew Nembhard a donné le coup de boost qu’il fallait aux Pacers pour boucler leur (nouveau) incroyable comeback.

Responsabilisé balle en main pendant que Tyrese Haliburton évoluait plus off-ball, Nembhard a scoré 8 de ses 14 points dans le quatrième quart-temps, avec 3 passes décisives en prime (sur 6) dans les 12 dernières minutes. Il a donc joué un rôle essentiel en attaque, tout en réalisant un stop décisif sur SGA lors de la possession précédant le game-winner d’Haliburton.

Shai Gilgeous-Alexander vs. Andrew Nembhard is going to be a battle but this was such a big play. pic.twitter.com/MIAfO38P67

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) June 6, 2025

“Andrew était crucial en fin de match. J’ai une totale confiance en lui. C’est notre gars. Sans la règle des 65 matchs, c’est un joueur calibre All-Defensive, tout simplement.” – Tyrese Haliburton

En réussissant l’exploit de frustrer Shai Gilgeous-Alexander et repartant avec la victoire finale, Andrew Nembhard a eu le dernier mot face à son compatriote de la Team Canada.

Pour rappel, SGA et Nembhard ont joué ensemble aux derniers Jeux Olympiques de Paris. Et pour la petite histoire, sachez aussi que les deux Canadiens ont joué l’un face à l’autre dès l’âge de neuf ans. Amis dans la vie, ils ne se font par contre aucun cadeau entre les quatre lignes du terrain. Surtout sur la plus grande scène du basket US.

Le premier round a été remporté par Nembhard, on attend désormais la réponse de SGA !

Shai Gilgeous-Alexander gets fouled by Andrew Nembhard and things get a little heated, SGA gave him a shove 🤯

Andrew then came up and bumped him while he was at the line, these two are good friends as they played over the summer together pic.twitter.com/FDCbUPCA1e

— SM Highlights (@SMHighlights1) June 6, 2025

Source déclaration : conférence de presse d’après-match

