Andrew Nembhard et Thomas Bryant, les facteurs X du Game 6

Si Pascal Siakam – MVP des Finales de Conférence Est – a été le fer de lance des Pacers, et que Tyrese Haliburton a mis le couvercle dans le Game 6, les Pacers ont aussi pu compter sur un grand Andrew Nembhard ainsi que… Thomas Bryant.

Nembhard connaissait une série compliquée face aux Knicks, lui qui se faisait cuisiner par Jalen Brunson tout en galérant à mettre ses shoots en attaque. Quant à Bryant, il était sorti de la rotation au profit du pivot Tony Bradley.

Mais cette nuit lors du Game 6, ils ont tous les deux été l’une des raisons de la qualification des Pacers en Finales NBA.

Nembhard est SENSATIONNEL en défense sur Jalen Brunson.

6e interception du match (!!), frustration maximale pour Brunson.

+16 Pacers !

Avec un Aaron Nesmith en foul trouble et pas forcément à 100%, Andrew Nembhard est reparti en mission sur Jalen Brunson. L’objectif était simple : sortir au maximum la star des Knicks de sa zone de confort. Mission accomplie !

L’arrière canadien était dans le short de Brunson tout le match, mettant un impact physique qui a énormément gêné JB : seulement 19 points à 8/18 au tir (2/7 à 3-points, 1/2 aux lancers-francs), 5 pertes de balle, et une frustration apparente pour le meneur new-yorkais. Auteur de 6 interceptions au total (!), un record NBA dans un closeout game en Finales de Conférence, Nembhard est clairement le MVP défensif du match.

MVP défensif, mais pas que. Andrew Nembhard a aussi retrouvé ses sensations en attaque après ses galères des derniers matchs : 14 points et 8 passes à 6/12 au tir, et deux banderilles à 3-points dans le lot. Le genre de production qui est plus en adéquation avec le niveau réel du bonhomme. Bref, une vraie perf’ de two-way player !

pic.twitter.com/sJq54GwECq https://t.co/bup2YyCHtB

Et puis il y a donc eu Thomas Bryant.

Alors que Tony Bradley n’a pas été utilisé par le coach Rick Carlisle, peut-être à cause de sa douleur à la hanche, Bryant a eu droit à son moment de gloire. Il a planté trois tirs à 3-points dont deux qui ont fait très mal aux Knicks dans le troisième quart, quand Indiana a commencé à créer l’écart. Le pivot, qui a passé ses années universitaires dans… l’Indiana, a aussi répondu présent en protection de cercle, offrant des opportunités en transition aux Pacers.

Sa ligne de stats au final ? 13 minutes, 11 points (3/5 au tir, 3/4 de loin), 3 rebonds, 1 contre, et un +/- de +7. En résumé : on a eu droit à un Thomas Bryant Game dans un match qualificatif pour les Finales NBA.

Celle-là, fallait oser l’annoncer !

Thomas Bryant was emotional after winning, hunched over at the scorer's table, hit it a few times. Pascal Siakam came to talk to him for a bit.

Enfin, mention aussi pour Obi Toppin, qui s’est régalé en fin de match quand il a fallu enfoncer son ancienne équipe de New York. Auteur de 9 de ses 18 points dans le dernier quart (avec 6 rebonds et 3 contres), celui qui a commencé sa carrière aux Knicks a mis un point d’exclamation final à cette série.

Sacré symbole !