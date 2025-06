Qualifiés pour les Finales NBA, les Pacers n’ont pas tremblé au moment de finir le boulot sur leur parquet face aux Knicks. Indiana a pu compter sur une belle performance de ses leaders, Pascal Siakam et Tyrese Haliburton.

C’est dans les grands moment qu’on reconnaît les grands leaders. Sous pression pour ce Game 6, Indiana ne pouvait pas se permettre une nouvelle défaite, au risque de jouer la série sur un ultime Game 7 à l’extérieur. Tyrese Haliburton avait annoncé la couleur en se pointant tout en noir (pour les funérailles des Knicks), il fallait finir le boulot cette nuit.

Le meneur All-Star et son compère Pascal Siakam ont répondu présent au bon moment. Le Camerounais en particulier a été excellent tout du long, avec 31 points à 10/18 au tir mais aussi 5 rebonds, 3 passes et 3 contres. En première mi-temps, c’est lui qui a porté les Pacers sur ses épaules. C’est aussi son coup de chaud au retour des vestiaires qui donne le premier gros écart du match, il a donné le ton dans une seconde mi-temps à sens unique pour Indiana.

Pascal Siakam starts the half off by burying it over his defender ‼️ pic.twitter.com/28KdzWicxr

— Indiana Pacers (@Pacers) June 1, 2025

Avec 21 points, 13 passes, 6 rebonds et 3 interceptions, Tyrese Haliburton a lui connu un match à deux visages. Plus en difficulté avant le break, il a lâché les chevaux en seconde période, poussant sans arrêt le tempo et sanctionnant le mauvais repli défensif des Knicks avec ses longues passes en transition. Il ne s’est pas non plus caché défensivement, avec plusieurs très bonnes interventions. Il a ensuite pris les choses en main au scoring dans le dernier quart-temps, histoire de s’assurer que New York n’avait aucune ouverture pour revenir. Il conclut sa belle perf avec un missile à très longue distance. Du bon Haliburton qui aura fort à faire face aux nombreux défenseurs du Thunder lors des Finales NBA.

HALI LE TOMAR 🔥🔥pic.twitter.com/z9BxMeQCMz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 1, 2025

TYRESE HALIBURTON LOGO THREE TO PUT US UP 20. pic.twitter.com/57n8rxoPMN

— Indiana Pacers (@Pacers) June 1, 2025

🥶 pic.twitter.com/zRqmEU8O6w

— Indiana Pacers (@Pacers) June 1, 2025