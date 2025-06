Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns, une dernière sortie amère

Battus cette nuit sur le parquet des Pacers, les Knicks sont officiellement éliminés des Playoffs 2025. Dans le coup sur toute la première mi-temps, New York pourra regretter le jour sans de ses leaders. Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns n’ont pas connu une grande soirée à Indianapolis.

Décisifs au Game 5 pour garder les Knicks en vie, Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns allaient-ils nous faire la même chose cette nuit chez les Pacers ? Malheureusement pour les fans des Knicks, la réponse est non, les deux joueurs ont beaucoup galéré pour leur dernière sortie de la saison 2024-25.

On commence avec KAT, qui a quand même réussi à lâcher 22 points et 14 rebonds sur ce match. L’adresse fut néanmoins compliquée avec seulement 42% au tir, aucun tir primé rentré de la soirée et même une surprenante maladresse aux lancers. Défensivement, il a aussi été visé à de nombreuses reprises par les Pacers et un Tyrese Haliburton ravi d’appuyer là où ça fait mal. À sa décharge, il était clairement diminué à cause de son genou mais cela ne risque pas de réconforter les fans de New York.

On passe ensuite à Jalen Brunson et là aussi les stats sont décevantes, surtout vu ses standards habituels. 19 points, 7 passes, 5 ballons perdus, on est loin du Brunson inarrêtable qui enchaine les sorties à 30 points en Playoffs. Le meneur a été parfaitement défendu par Andrew Nembhard ce soir. Le guard des Pacers a été un poison constant, marquant la star des Knicks en tout terrain pour ne jamais le laisser respirer. On a finalement très peu vu Jalen Brunson, même dans le dernier quart, là où il est généralement très actif. Une sortie manquée pour le chouchou des fans, qui ne doit pas faire oublier une grosse campagne de sa part avant cette élimination.

