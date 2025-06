Envie de souffler entre deux matchs de Playoffs NBA ? On vous propose une belle alternative avec le basket 3×3. Et ça tombe bien, de belles échéances arrivent dans les prochains jours.

Dans 17 jours aura lieu la Coupe du Monde de basket 3×3, en Mongolie. Du 23 au 29 juin les meilleures nations au monte tenteront de succéder à la Serbie chez les hommes et aux États-Unis chez les femmes, moins d’un an après les Jeux de Paris 2024. Pour cela les deux Équipes de France se prépareront, du 8 au 12 juin, entre la Vallée de la Maurienne, l’Ardèche et l’Isère.

Quatre jours de taf à Saint-Jean de Maurienne, Saint-Peray et Voiron avec un programme bien établi, dans des lieux qui sentent autant le basket de haut niveau que le fromage de chèvre. Plus sérieusement la tenue de ce rassemblement a également pour effet de ressortir 21 noms, 12 filles et 9 mecs, parmi lesquels les sélectionneurs choisiront leurs quatre joueur(se)s pour jouer la Coupe du Monde.

Équipe de France féminine : Marie-Eve Paget, Emma Peytour, Maud Stervinou, Coline Franchelin, Binta Drama, Camille Droguet, Yohanna Ewodo, Marie Mané, Justine Mouyoukolo, Marie-Michelle Milapie, Nabala Fofana, Rosanne Le Seyec

Équipe de France masculine : Hugo Suhard, Alex Vialaret, Vincent Fauché, Paul Djoko, Franck Seguela, Raphael Wilson, Jordan Aboudou, Jules Rambaut, Daryl Neree

Chez les hommes les quatre mousquetaires des Stormers de Toulouse sont évidemment dans le coin, tout comme leur cinquième homme Raphael Wilson, alors que le taulier Alex Vialaret sera également de la partie tout comme Vincent Fauché (ex 3×3 Paris). Chez les filles, retour en Bleu pour Marie-Eve Paget, Marie Michele Milapie et Camille Droguet, médaillées d’argent l’été dernier lors de l’Euro, alors que Marie Mané (MVP de la finale du World Tour 2024) apportera aussi son expérience et son outfit toujours carré.

Pour les phases de poule de la Coupe du Monde les Bleus affronteront les champions d’Europe autrichiens, la Chine, Porto Rico et le Canada, alors que les filles seront opposées au Canada, à la Hongrie, à la Autriche et à la Lettonie.

Objectif final ? Faire au moins aussi bien qu’en 2022, quand les filles étaient devenues championnes du Monde et les gars médaillés de bronze. On y croit, ça va le faire.