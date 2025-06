Habituellement, le Thunder arrive à faire déjouer ses adversaires en provoquant une multitude de pertes de balle grâce à sa défense étouffante. Une formule qui est quasiment toujours synonyme de victoire… sauf face aux Pacers.

“On n’a même pas bien joué.”

Voici ce qu’a déclaré Pascal Siakam cette nuit, au moment de retourner aux vestiaires après l’incroyable victoire d’Indiana à Oklahoma City. De l’arrogance ? Pas du tout. Spicy-P faisait simplement référence aux innombrables pertes de balle concédées par les Pacers lors du Game 1.

24 turnovers en tout

19 rien qu’en première mi-temps (plus gros total en 35 ans en Finales NBA)

Habituellement, quand vous perdez autant de ballons dans un match, vous perdez. Encore plus au stade des Finales NBA. Encore plus face au Thunder, redoutable pour transformer les turnovers en paniers faciles en transition.

Mais encore une fois, les Pacers ont décidé de défier toute logique. Contrairement à la saison régulière, où Indiana s’était incliné à deux reprises face au Thunder malgré un faible total de pertes de balle, les hommes de Rick Carlisle l’ont cette fois-ci emporté malgré un enchaînement de turnovers face aux intenables Lu Dort et Alex Caruso.

🔒 12 FIRST-HALF STEALS FOR THE THUNDER 🔒

The MOST in ANY Finals half in the play-by-play era (1998) 🤯 pic.twitter.com/IBgCT9xLny

— NBA (@NBA) June 6, 2025

On ne sait pas si c’était à cause des projecteurs des Finales NBA ou tout simplement le niveau élite de la défense du Thunder, mais Indiana était à côté de ses pompes en première mi-temps, sur le plan purement offensif. Alors comment les Pacers ont-ils pu résister pour ne pas se faire totalement foudroyer par le Thunder ?

11.

S’il y a bien un chiffre à retenir, c’est celui-là. Il représente le nombre de points accordés par les Pacers sur leurs pertes de balle. Seulement 11 points encaissés sur 24 turnovers, c’est un chiffre sensationnel quand on sait que le Thunder score en moyenne 24 points sur 16 turnovers provoqués par soir.

Cela s’explique notamment par le fait que la moitié des pertes de balle n’ont pas été des interceptions. On a eu droit à des ballons perdus en touche, à la fin de l’horloge des 24, des retours en zone… mais au final peu d’opportunités sur transition pour le Thunder. Oklahoma City n’a pas eu autant de paniers faciles que d’habitude après turnovers, et il faut aussi donner du crédit à la défense d’Indiana.

Bon dans le repli mais montrant surtout une belle opposition au Thunder sur demi-terrain, la défense d’Indy a permis aux Pacers de rester en vie tout au long du match, en ne prenant jamais l’eau malgré les pertes de balle. La bande de Tyrese Haliburton a toujours plus ou moins su rester au contact, alors que beaucoup d’équipes auraient totalement explosé dans la cocotte minute qu’est le Paycom Center. Et on le sait : il suffit de laisser une petite ouverture aux Pacers pour qu’ils en profitent.

Beaucoup plus propre offensivement en deuxième mi-temps, adroit à 3-points, dominant au rebond (+17) et gardant la même solidité défensive, Indiana a continué de s’accrocher jusqu’à remonter son retard, et finalement s’imposer sur un énorme shoot de Tyrese Haliburton.

“Let’s get greedy, man.”

“We didn’t even play well.”

Hali and Siakam have their eyes on Game 2 of the NBA Finals 👀 pic.twitter.com/3gZc0ZjiWo

— ESPN (@espn) June 6, 2025

Si les Pacers voudront évidemment éviter un nombre aussi élevé de turnovers dans le Game 2 dimanche, c’est à la fois impressionnant et très encourageant de pouvoir battre le Thunder en perdant la bataille des possessions (16 tirs et 3 lancers-francs de plus pour OKC).

Et si chaque match est évidemment différent, Indiana peut se montrer confiant pour la suite !