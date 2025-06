Les Indiana Pacers ont désormais l’habitude de réaliser des comebacks improbables sur ces Playoffs 2025, et dans le même temps ils marquent l’histoire de la NBA. La bande de Tyrese Haliburton vient de réaliser quelque chose qu’on n’avait jamais vu en Finales…

Les Pacers étaient menés de 9 points avec un peu moins de trois minutes à jouer (108-99 avec 2:52 à l’horloge) dans le Game 1 cette nuit.

Dans l’histoire des Finales NBA, depuis 1971, un tel scénario est arrivé à 182 reprises. 182 pour 182 défaites concernant l’équipe menée au score… et puis il y a eu les Pacers cette nuit.

Teams were 0-182 in the NBA Finals entering Thursday in this scenario 😮

Pacers are different. pic.twitter.com/6Hi4KALgxY

— SportsCenter (@SportsCenter) June 6, 2025

Vous l’avez compris, Indiana est devenu la première équipe à remporter un match de Finales NBA après avoir été mené de neuf points dans les trois dernières minutes de la rencontre. Tyrese Haliburton et ses copains ont terminé le match sur un 12-2, ponctué par un incroyable game-winner d’Hali avec seulement 0,3 seconde à jouer.

Un exploit monumental, en terre hostile et sur la plus grande scène, qui s’ajoute à ceux de cette incroyable campagne de Playoffs pour les Pacers. Ces derniers en sont désormais à cinq comebacks de minimum 15 points depuis leur série du premier tour contre Milwaukee.

Juste historique !

Source texte : SportCenter