Premier match de ces Finales NBA 2025 et encore un scénario complètement inattendu, ou du moins par lequel on se laisse surprendre à chaque fois. Les Pacers étaient à -15 au début du quatrième quart, ils ont fini avec la victoire… encore une fois. Cinq victoires dans ce cas de figure en Playoffs, c’est absolument historique !

La magie noire est une pratique qui se réfère à l’utilisation du surnaturel à des fins maléf… ah, on nous dit dans l’oreillette que non, finalement, la nouvelle définition c’est : “les Pacers dans le money-time”. Nouvelle victoire pour Indiana après avoir été mené de 15 points au début du dernier quart, et même de 9 pions à moins de trois minutes du buzzer final (une première dans un match de Finales NBA).

Un game-winner d’Haliburton qui porte sur lui l’héritage d’une campagne teintée de comebacks pour les Pacers, qui se sont retrouvés à -15 sur huit rencontres différentes… mais ont remporté cinq de ces matchs. Les mots manquent pour commenter cette stat. Quel genre de rite occulte se déroule dans l’Indiana ?!

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Mais si seulement c’était le seul indicateur. Dans toute l’histoire des Finales NBA (depuis le play-by-play en 1997), les équipes menées de 7 points ou plus à moins de 3 minutes de la fin étaient en 0 victoire pour 121 (!!!) défaites. Bilan de 1-121 depuis quelques heures désormais.

L’avantage des hommes de Rick Carlisle, c’est que leurs comebacks se déclenchent toujours au dernier moment, de manière à ce que l’adversaire n’ait pas le temps de répondre. Preuve encore cette nuit, les Pacers n’ont mené le match que sur les trois derniers dixièmes de seconde, et ça aussi c’est un record.

En résumé, si on met côte à côte le Match 5 face aux Bucks, le Game 2 contre les Cavs, et les Matchs 1 contre Knicks et Thunder, Tyrese Haliburton et compagnie avaient 0,0000006716% de chances de remporter tous ces matchs cumulés. Ça fait 1 chance sur 1,5 million. 100 fois moins probable que de se faire frapper par la foudre. Pourtant, c’est bien le Thunder qui s’est fait foudroyer cette nuit…

The Pacers now have a win in every round with this probability:

0.3%

2.1%

4.1%

2.6%

The odds of ALL FOUR games going the Pacers way= 0.0000006716

That’s a 1 in 1.5 million chance.

— Tyler Smith (@TylerSmith_ISL) June 6, 2025