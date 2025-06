Dans le Game 1 des Finales NBA cette nuit, le Thunder était devant au score pendant 46 minutes et 25 secondes. Malheureusement pour Shai Gilgeous-Alexander et Oklahoma City, un match de basket NBA dure 48 minutes.

Parmi toutes les stats complètement folles qui accompagnent la victoire des Pacers à OKC cette nuit, celle-ci est peut-être la plus incroyable : Indiana l’a emporté en menant au score pendant seulement 0,3 seconde (de 47:57 et 48).

“On avait le contrôle du match pendant une bonne partie de la rencontre. Mais un match dure 48 minutes” a déclaré Shai Gilgeous-Alexander. “Les Pacers vous enseignent cette leçon à la dure, plus que n’importe qui d’autre dans la Ligue.”

En plus de ce braquage parfait, on rappelle aussi que les Pacers étaient menés de neuf points à seulement trois minutes de la fin, et de 15 unités dans le quatrième quart-temps. Encore une fois, Indiana est revenu de nulle part pour réaliser un comeback historique. Encore une fois, les Pacers ont été incroyablement clutch sous l’impulsion de Tyrese Haliburton.

“En tant qu’équipe, on se dit qu’un match n’est jamais, jamais fini. Je ne sais pas quoi dire, mais je sais qu’on a un groupe très résilient. Et on n’abandonne pas tant qu’il n’y a pas 0,0 sur l’horloge.” – Haliburton, après le match

Résultat : les Pacers ne sont aujourd’hui plus qu’à trois victoires de leur premier titre NBA.

