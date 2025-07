Chris Paul, une last dance chez les Clippers ?

Et si Chris Paul finissait sa carrière chez les.. Clippers ? 8 ans après son départ pour Houston, CP3 pourrait en effet retrouver son ex, afin de terminer en beauté sa carrière, au sein d’une franchise qu’il connait comme sa poche.

Sauf surprise, il ne reste qu’un an de carrière à Chris Paul. Où boucler la boucle pour l’expérimenté meneur ? Désireux de se rapprocher de ses enfants, basés à Los Angeles, CP3 a visiblement une claire préférence pour les équipes de la côte Ouest et cela tombe bien car deux d’entre elles matchent bien avec ses projets. Coïncidence, il s’agit de deux anciennes équipes de Paul. Les Suns, qui viennent de perdre Tyus Jones et qui aurait bien besoin d’un renfort au poste 1 mais aussi les Clippers, une équipe que Cipifruit a bien connu durant son prime (2011-2017).

Selon Ramona Shelburne d’ESPN, la possibilité d’une arrivée de Chris Paul chez les Clippers “fait de plus en plus sens”, notamment après le transfert de Norman Powell. La franchise pourrait ainsi aller chercher à la fois Chris Paul mais aussi Bradley Beal pour renforcer son backcourt.

Ce serait un scénario idéal pour Paul, qui pourrait jouer une dernière saison au sein d’une équipe compétitive, qu’il connaît déjà très bien, avec la possibilité d’être proche de sa famille. Difficile de cocher plus de cases.

À L.A., Chris Paul jouerait certainement en tant que doublure de James Harden à la mène. Encore un visage familier puisque les deux hommes ont cohabité à Houston, même si ce n’était pas toujours l’amour fou entre eux.

Source texte : ESPN / Ramona Shelburne