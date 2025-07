Le Magic d’Orlando a aligné les chiffres pour conserver Paolo Banchero sur le long terme. L’ailier-fort américano-italien vient de prolonger pour cinq ans chez Mickey, avec une extension rookie maximum !

La prolongation de P5 était très attendue parmi les fans du Magic, et l’évidence est devenue officielle ce soir : le natif de Seattle a obtenu son contrat maximal tant mérité, à hauteur de 239 millions de dollars au minimum, et 287 millions s’il remporte un titre de MVP ou DPOY, ou qu’il fait partie d’une All-NBA Team l’an prochain. C’est le premier joueur dans son contrat rookie depuis Luka Doncic et Trae Young à avoir une PO dans son prochain contrat, c’est Shams Charania d’ESPN qui nous apporte toutes ces infos

Cela témoigne de l’entière confiance que témoigne le front-office de l’équipe à son franchise-player ! Une décision assez logique pour un joueur qui a transformé le visage de l’équipe depuis son arrivée, qui est devenu All-Star dès sa deuxième saison et qui s’est déjà rendu indispensable. Le visage du Magic n’est pas le même sans le fils de Rhonda Smith, ancienne joueuse WNBA, et cet énorme contrat est la suite logique des choses en Floride centrale.

Après avoir aligné 22,4 points, 7,1 rebonds et 4,8 passes de moyenne en 198 matchs avec le Magic, Paolo Banchero va continuer l’aventure avec la franchise qui l’a Drafté en première position en 2022. Propulsé franchise-player, P5 va devoir franchir un nouveau cap dans le jeu et dans le leadership dans une équipe qui se veut encore plus ambitieuse dans cette conférence Est qui s’annonce faiblarde. Le transfert de Desmond Bane et la montée en puissance de Banchero font du Magic un potentiel contender pour les Finales NBA.

Cette prolongation garantit la présence du young core d’Orlando, composé de Banchero et Bane donc, mais aussi Franz Wagner et Jalen Suggs, jusqu’à la saison 2028-29. Jeff Weltman annonçait un été agressif pour le Magic, et il n’a pas menti en ayant posé le PEL sur l’ancien de Duke, avoir fait sauter la banque pour l’ancien arrière des Grizzlies, et en ayant notamment fignolé l’effectif avec l’arrivée de Tyus Jones à la mène. Désormais, Orlando est plus armé que jamais pour devenir l’une des places fortes à l’Est, en tout cas sur le papier !

