Il y avait deux petits matchs de Summer League cette nuit, et évidemment on était devant pour mater ça avec notre petit carnet de notes. Nan on déconne, on a dormi comme des loirs, parce que parfois ça fait du bien.

Les résultats de la nuit

Thunder – Sixers : 89-78

– Sixers : 89-78 Grizzlies – Jazz : 111-112

Dans le premier match de la soirée, pas de V.J. Edgecombe après son carton de l’avant-veille, et très honnêtement… pas grand chose à se mettre sous la dent. Nikola Topic et Ajay Mitchell ont été maladroits pour le Thunder mais l’équipe Z d’OKC l’a tout de même emporté contres des Sixers portés par le duo Jalen Hood-Schifino / Judah Mintz, ça fait vraiment rêver.

Le sommet de cette soirée à Salt Lake City fut finalement la rencontre entre le Jazz et les Grizzlies, avec déjà quelques têtes de mecs NBA ready, c’est déjà ça. GG Jackson, Jaylen Wells et Cap Spencer ont compilé 73 pions pour les nounours, mais en face Brice Sensabaugh a fait sensation avec 37 points, bravo à lui, alors que le trio de sophomores composé de Cody Williams (frère de Jalen), Isaiah Collier et Kyle Filipowski a également fait mal à la défense du Thunder.

No. 5 pick Ace Bailey was impressive in the @utahjazz Salt Lake City Summer League W 🙌

18 PTS

7 REB

3 AST

3 3PM pic.twitter.com/AYYuqJcZ75

— NBA (@NBA) July 8, 2025

Le petit frisson de la soirée ? Il est venu de celui qui n’est probablement pas content d’être là où il est, et qui avait tenté de ramener son agent sur le banc du Jazz pendant la Summer League : le rookie Ace Bailey. En effet, le garçon va alimenter la colonne gossip dans les prochaines semaines mais… il a montré cette nuit qu’il avait aussi de quoi squatter les Top 10. Encore un qui n’a – peut-être – pas inventé l’eau chaude, mais encore un qui pourrait vite devenir l’un des chouchous de la rédaction.

Le programme de ce soir