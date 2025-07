WNBA : Alyssa Thomas et son triple-double détruisent les Dallas Wings

Petite nuit en WNBA avec seulement deux rencontres à se mettre sous la dent, mais une qui a fait pleuvoir des records tant personnels qu’historiques. Nouveau triple-double pour Alyssa Thomas pendant que sa coéquipière du Mercury Samantha Whitcomb a envoyé son career-high au scoring, Paige Bueckers et ses Wings de Dallas n’ont rien pu faire.

Les résultats WNBA de la nuit :

Petit détour par Atlanta avant de nous pencher sur la démonstration du Mercury. Le Dream affrontait les Valkyries toujours orphelins de notre Carla Leite nationale. Golden State y a cru, très longtemps même puisque Kayla Thornton et compagnie ont mené au score pendant 28 minutes sur les 40 au total.

Cependant, au milieu du dernier quart, Atlanta s’est enfin décidé à passer la seconde en infligeant un gros run de 15-2 à des Valkyries impuissantes, et qui seront incapables de revenir dans la rencontre. Allisha Gray et ses 24 pions ont grandement contribué à cette victoire, et permettent au Dream de rester collé à New York pour la première place de la Conférence Est.

Mais comme dit plus haut, les faits les plus marquants de cette nuit WNBA se sont déroulés dans l’Arizona, entre Phoenix et Dallas. Le résultat du match, lui, est sans appel (logique entre un deuxième et un dernier de Conférence), mais la manière fut très belle, à commencer par le superbe triple double d’Alyssa Thomas.

Another game, another triple-double for AT 🔄

Alyssa Thomas dropped 15 PTS, 10 REB, 15 AST, & 2 STL to notch her 12th career triple-double vs. the Wings.

This also marks her 3rd career game with 15+ PTS and 15+ AST, passing Courtney Vandersloot for most in WNBA history!… pic.twitter.com/1P1YO9cWIT

— WNBA (@WNBA) July 8, 2025

15 points à 63% au tir, 10 rebonds, 15 passes décisives et 2 interceptions, l’ailière du Mercury a noirci la feuille de stats comme jamais pour réaliser son douzième triple double en carrière. Elle devient également la joueuse avec le plus de performances à 15 puntos et 15 caviars, devant Courtney Vandersloot.

Mais si Thomas a marqué l’Histoire avec un grand H, il y en a une autre qui a passé un cap dans SA propre histoire à elle. À 36 ans Samantha Whitcomb a réalisé son career-high au scoring, encore une fois avec la manière. 36 pions à 12 sur 19 au tir, dont 7 sur 11 depuis le parking, immense coup de chaud pour l’arrière australienne, qui se souviendra longtemps de cette nuit d’été.

Sami Whitcomb was ELECTRIC in her career-high performance vs. Dallas ⚡️

36 PTS (12-19 FG)

7 3PM (7-11 3PT)

6 REB

2 STL#WelcometotheW pic.twitter.com/qe6Kdggz7c

— WNBA (@WNBA) July 8, 2025

Côté Française malheureusement pas grand chose à analyser puisque Janelle Salaün n’a joué que 4 minutes avec les Valkyries, mais il y aura peut-être plus à dire demain si Marine Johannès nous sort sa magie face à Vegas cette nuit. Attention le programme WNBA commence très tôt dans la journée, en fin d’après-midi, on vous balance le planning !

Le programme de ce soir :