Tyrese Haliburton ne disputera pas la saison 2025-26

Kevin Pritchard, président des Indiana Pacers, s’est exprimé hier sur le cas Tyrese Haliburton et sa disponibilité ou non pour la saison à venir. Malheureusement, il faudra attendre la saison 2026-27 pour revoir Hali fouler les parquets de NBA.

On s’y attendait au vu de la gravité de la blessure mais l’organisation Pacers l’a confirmé hier. Après sa rupture du tendon d’Achille lors du Game 7 des Finales NBA 2025, Tyrese Haliburton va rester à l’écart des terrains pour l’entièreté de la saison 2025-26. De quoi bien reposer le meneur All-Star, en espérant un retour à 100%.

Pacers president Kevin Pritchard has confirmed Tyrese Haliburton will not play next season

L’info ne surprend que très peu de monde, Kevin Pritchard confirme donc que la saison à venir fera office de transition pour le collectif Pacers. Un an pour se remettre de toutes les émotions traversées lors de ce run de Playoffs 2025 dont on parlera encore dans 10 ans, mais également pour se faire au départ de Myles Turner qui s’est envolé pour Milwaukee. Heureusement qu’Indiana a recruté Bastien Fontanieu Jay Huff pour le remplacer.

Tout ce que l’on peut souhaiter à Tyrese Haliburton c’est un rétablissement aussi efficace que ses money-time en postseason. Rendez-vous en 2026 pour retrouver le mage noir le plus effrayant de la Grande Ligue.

