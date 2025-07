En marge de l’intersaison NBA, la Coupe du Monde U19 battait son plein au cours des dix derniers jours. L’occasion d’observer les meilleurs prospects dont l’Américain AJ Dybantsa, élu MVP du tournoi et favori pour être sélectionné en premier choix à la Draft NBA 2026.

Dans la victoire (attendue) de Team USA au Mondial U19 en Suisse, Dybantsa a confirmé qu’il faisait bien partie des stars montantes du basket US.

14,3 points, 4,1 rebonds, 2,3 assists et 1,1 interception de moyenne sur l’ensemble de la compétition pour AJ, avec des highlights en pagaille. La preuve :

AJ Dybantsa 🇺🇸 (@AJ_Dybantsa) Was named “MVP” of the FIBA U19 World Cup.

The BYU Cougars (@BYUMBB) freshman averaged:

20 Minutes

14.3 Points (50% FG | 84% FT)

4.1 Rebounds

2.3 Assists

1.1 Steals

42 free throws made (1st) pic.twitter.com/Xq5qcSFtL8

— Hoops HQ (@hhqsports) July 6, 2025

Certes, on en connaît certains qui auraient plutôt donné le titre de MVP à Mikel Brown Jr. (15 points et 6 passes de moyenne, 47,6% à 3-points), mais AJ Dybantsa – malgré un shoot extérieur aux abonnés absents (2/18 de loin) – a clairement été l’un des fers de lance de Team USA durant la campagne.

Phénomène athlétique et possédant un potentiel de two-way player assez effrayant, Dybantsa a le profil pour être sélectionné en premier choix à la Draft NBA 2026. Il est favori avec d’autres prospects comme Cameron Boozer, Darryn Peterson et Nate Ament.

Néanmoins, en attendant d’être appelé par Adam Silver, l’ailier de 18 piges a une saison universitaire à jouer du côté de BYU, avec qui il s’est engagé en décembre dernier. Une saison où AJ devra confirmer son statut de prospect cinq étoiles.

