Summer League – preview : V.J. Edgecombe prêt pour un nouveau carton ?

Petite preview maison des matchs du jour en Summer League. On aura le droit à deux rencontres, avec Sixers – Thunder et Jazz – Grizzlies. On s’attend encore à voir les rookies au premier plan, notamment V.J. Edgecombe.

Le programme du jour

1h : Sixers – Thunder

3h : Jazz – Grizzlies

Cela débute à partir de 1h du matin du côté de Salt Lake City et on aura les yeux fixés sur V.J. Edgecombe. Le rookie des Sixers a fait forte impression pour ses débuts en Summer League. Pourra-t-il enchainer un nouveau carton face au Thunder ? OKC pourra encore compter sur son champion NBA Ajay Mitchell, avec à ses côtés un Nikola Topic qui va vouloir monter en régime et montrer ce qu’il vaut.

Dans l’autre rencontre du jour, on verra si Ace Bailey est un peu plus inspiré que pour sa première. L’ailier avait fini avec 8 points et 7 rebonds à 3/13 au tir. Le désormais sophomore Kyle Filipowski et Brice Sensabaugh devraient, eux, encore avoir un rôle important pour Utah. Côté Grizzlies, on s’attend à voir le duo Jaylen Wells – GG Jackson mener la charge à nouveau. Les deux oursons semblent déjà au-dessus de la mêlée et ils n’ont pas l’air de forcer leur talent, eux qui sont déjà des habitués du niveau au-dessus.