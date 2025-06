Quelques jours après son premier titre de champion NBA, le Thunder d’Oklahoma City prépare déjà la suite, et elle se fera, entre autres, avec le jeune arrière suisse Ajay Mitchell, prolongé pour trois ans de plus !

C’était l’une des questions que tout le monde se posait dès le buzzer du Game 7 des finales. Il est bien beau ce groupe, mais certains vont devoir partir alors… qui ? Ce ne sera pas Jaylin Williams, resigné hier, et ce ne sera donc pas Ajay Mitchell, qui repart pour trois ans et 9 gratins dans l’Oklahoma. Ah oui, si on ne vous parle pas du départ de Dillon Jones, c’est juste parce que tout le monde s’en fout.

The Oklahoma City Thunder intend to sign guard Ajay Mitchell to a new three-year contract worth nearly $9 million after declining his 2025-26 team option, sources tell ESPN. OKC and Life Sports Agency CEO Todd Ramasar and agent Mike Simonetta negotiated the new deal for Mitchell. pic.twitter.com/qNRha3RvIO

Assez peu utilisé durant sa saison rookie, le n°38 de la Draft 2024 tournait à un peu plus de 6 points par match en 36 rencontres, et il a passé une tête lors des Playoffs mais sans pour autant marquer les esprits. Suffisamment en tout cas pour poursuivre l’aventure chez les champions NBA 2025, un destin qui semble s’écarter de plus en plus pour notre Frenchie Ousmane Dieng, qui attend toujours son tour… Belgique 1, France 0, on attend le match retour.