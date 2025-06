Free Agency : Ziaire Williams prolongé pour 12 millions sur 2 ans par les Nets

Une petite signature pas cher pour remplir un effectif en pleine phase de transition, voilà ce que viennent de faire les Nets en prolongeant Ziaire Williams au tarif de 2 millions sur deux ans, avec une team option sur la seconde saison.

Un petit accord qui contente tout le monde, et qui permet à chaque partie de kiffer son été avec ce côté de l’esprit tranquille. 12 millions sur deux ans, de quoi avoir un mec qui sait jouer au basket, tout en ayant la flexibilité maximale la seconde saison, puisqu’il s’agit d’une team option. Pour Ziaire Williams, qui a aligné 10 points, 4,6 rebonds et 1,5 passe à 41,2% au tir, c’est l’assurance d’avoir une belle petite somme pour le compte en banque.

Free agent forward Ziaire Williams intends to sign a two-year, $12 million deal to return to the Brooklyn Nets, sources tell ESPN. Williams averaged 10 points and 4.3 rebounds in 63 games. Nets officials and Aaron Mintz of CAA negotiated the new contract. pic.twitter.com/xwg3u4Fpfs

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025

Pour les Nets, c’est avant tout un move malin qui permet de continuer à développer le joueur sans pour autant claquer trop de sous, et la team option de la 2e année permettra de le conserver en lui signant un nouveau contrat si jamais une belle progression venait à être constatée (ce qui pourrait bien être le cas, c’est notre take douteuse et on viendra peut-être ici dans un an pour se marrer). Au sein d’un effectif jeune, Williams (23 ans) aura pour but de coller quelques tirs et nettoyer le cercle de temps en temps. Un rôle parfois ingrat mais crucial pour n’importe quelle équipe.

Source : Shams Charania