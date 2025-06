La NBA continue son expansion et après Golden State cette saison et Portland ou Toronto prochainement, trois nouvelles franchises vont voir le jour dans les prochaines années !

A voir l’engouement autour des Valkyries de Golden State cette saison, on ne peut que se réjouir de l’arrivée prochaine de trois nouvelles franchises en WNBA. Une expansion très Eastern Conference du côté de Philadelphie, Cleveland et Detroit, qui portera donc la Grande Ligue à 18 franchises, évidemment un record.

🚨HISTORIC MOMENT ALERT🚨

The W is leveling UP — three new teams, three new cities, one unstoppable future. ⭐

Say hello to our newest expansion teams:

🟣 @clevelandwnba – coming 2028

🔵 @DetroitWNBA – coming 2029

🔴 @philawnba – coming 2030

New energy. New legacies. New era.… pic.twitter.com/6ZXaHPxkEw

— WNBA (@WNBA) June 30, 2025



En 2028 pour Cleveland, 2029 pour Detroit et 2030 pour Philadelphie, il y aura donc une occupation de plus en ville, nouvelle étape dans l’explosion démographique de la petite sœur de la WNBA, où évoluent cette saison pas moins de huit françaises.

A vos idées pour trouver un nom à ces trois nouvelles venues !