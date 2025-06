Jalen Williams (Thunder) va se faire opérer du poignet

Tout juste champion NBA avec le Thunder, Jalen Williams va passer par la case infirmerie : opération du poignet droit à venir, la faute à un ligament déchiré.

Jalen Williams vient de remporter son premier titre de champion, il a rayonné pendant les Finales NBA, et a confirmé qu’il était plus qu’un simple lieutenant pour le MVP Shai Gilgeous-Alexander. Maintenant, dites-vous que J-Dub a accompli tout ça avec un ligament déchiré au poignet.

C’est ce qu’a révélé le manager du Thunder Sam Presti aujourd’hui lors d’une conférence de presse, via The Oklahoman. Williams se serait blessé en fin de saison régulière et a dû serrer les dents durant l’intégralité du parcours d’OKC en Playoffs.

“Il a tenu bon, il a fait preuve d’une endurance mentale incroyable et d’une grande confiance en lui” a déclaré Presti. “Et je l’ai dit à maintes reprises, les meilleurs joueurs sont des joueurs sûrs d’eux. Il a continué à aller de l’avant, sans chercher d’excuses, et honnêtement, en jouant son meilleur basket.”

Bonne nouvelle pour les fans du Thunder : l’opération à venir ne devrait pas perturber la saison prochaine, Jalen Williams étant attendu à 100% pour la reprise dans quelques mois.

Jalen Williams will have surgery on his right wrist.

It’s a torn ligament.

He played on the injury for TWO MONTHS throughout the finals run.

He is expected to be ready at the start of the season, according to Sam Presti.

SHOUTOUT JDUB 🫡 pic.twitter.com/0G6pHBLXq6

— Thunder Lead 🏆 (@ThunderLead) June 30, 2025

Durant les Playoffs 2025, J-Dub a tourné à 21,4 points (44,9% au tir, 30,4% à 3-points), 5,5 rebonds, 4,8 passes et 1,4 interception de moyenne. Il était un peu en galère durant la série face aux Nuggets en demi-finales de conférence, avant de magnifiquement rebondir contre les Wolves et les Pacers.

Source texte : The Oklahoman

À lire également :