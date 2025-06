Le grand départ de la Free Agency c’est pour ce soir minuit, mais à Los Angeles on n’a pas attendu pour se mettre au boulot. Nicolas Batum repart pour deux saisons, et comme pour LeBron on se pose la question… mais quand s’arrêtera-t-il ?

Son apport statistique était la saison passée plutôt famélique, mais si vous suivez un peu les Clippers et les aventures de Nico, vous savez donc que son apport à Los Angeles allait bien au delà des chiffres. Allez hop, on repart pour une… 18è saison en NBA !

Nicolas Batum reste aux Clippers !!! 🇫🇷

11.5 millions de dollars sur deux ans avec une Team Option sur la deuxième.

Le Batum Battalion ne quitte pas Los Angeles ! https://t.co/i5tyjxGN4Q

S’il a arrêté les frais en Équipe de France sur une ultime et superbe médaille d’argent olympique en 2024, Nicolas Batum continue donc de repousser la date limite en NBA. 37 ans en décembre prochain mais l’air de la Californie semble convenir au vieux pépère, et au vu de son importance dans le groupe de Tyronn Lue la saison passée rien d’illogique à le voir poursuivre pour deux saisons de plus. Il y jouera (une dernière fois ?) le rôle de capitaine sur et en dehors du terrain, le liant entre les guys et le relais du coach, sans oublier – évidemment – de la grosse défense et quelques banderilles dans le corner de temps en temps. A noter que les Clippers possèdent une Team Option sur la deuxième année de contrat de Nico, mais comme dirait l’autre… demain il fera jour.

Allez capitaine, on y retourne !