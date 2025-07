Même si le gros rush de la Free Agency est désormais derrière nous, certaines petites transactions continuent d’animer l’actu de l’été en NBA. C’est notamment le cas du côté de Los Angeles, où Jaxson Hayes vient de signer un nouveau contrat aux Lakers.

C’est l’inévitable Shams Charania (insider d’ESPN) qui a balancé la nouvelle. Arrivé à l’été 2023 dans la Cité des Anges, Jaxson Hayes va jouer une troisième saison aux Lakers, lui qui a prolongé pour un an chez les Purple & Gold.

Le montant du deal n’a pas été dévoilé, mais on est probablement sur un contrat au salaire minimum pour le pivot de 25 piges. Il faut savoir aussi que Jaxson Hayes possède désormais une no-trade clause (si si, on vous jure), car il vient de signer un troisième contrat d’un an avec la même équipe. LeBron James a trouvé à qui parler (ou pas).

Free agent center Jaxson Hayes has agreed on a one-year deal to return to the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Hayes’ agents, Bill Duffy and Marlon Harrison of WME Basketball, finalized a contract with Lakers president Rob Pelinka on Thursday. pic.twitter.com/fZOeqVyo9u

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2025

L’avenir de Jaxson Hayes aux Lakers était incertain, lui qui avait fini par chauffer le banc de J.J. Redick lors de la série de Playoffs face aux Wolves. De quoi frustrer Jax, qui avait profité de l’échange Anthony Davis – Luka Doncic début février pour se faire une place dans le cinq majeur (faute de mieux…).

Malgré cette fin en eau de boudin, Jaxson Hayes et les Lakers ont donc décidé de continuer l’aventure ensemble. Il faut dire que Hayes – en dépit de ses défauts – possède un profil complémentaire à Doncic : hyper athlétique, gros finisseur et capable de protéger l’arceau.

Lors de la saison 2024-25, Jaxson Hayes a joué 56 matchs dont 35 en tant que titulaire, pour des stats de 6,8 points, 4,8 rebonds et quasiment 1 contre en 19,5 minutes, à plus de 72% de réussite au tir.

Suite à l’arrivée de Deandre Ayton aux Lakers, Hayes semble désormais destiné à reprendre le rôle de pivot remplaçant. Un costume qui lui correspond bien mieux si vous voulez notre avis…

Sources texte : Shams Charania, Trevor Lane