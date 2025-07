Free Agency : Bradley Beal pourrait se faire couper par les Suns

Après Damian Lillard, la Grande Ligue va peut-être connaître un nouvel énorme buyout, cette fois bien plus attendu. Après son passage catastrophique dans l’Arizona, Bradley Beal pourrait bien voir son contrat coupé par les Phoenix Suns. Spoiler : Beal agent libre et potentiellement à prix réduit, ça intéresse du monde.

Est-ce que vous croyez aux miracles ? En tout cas, la Suns Nation n’a jamais été aussi proche d’en connaître un. Après un feuilleton plus long que les Feux de l’Amour, et qui a connu autant de succès qu’un supporter de l’OL ces dernières années, Les Suns discuteraient enfin d’un buyout avec Bradley Beal. Jour de fête national dans l’Arizona !

Attention, toute bonne chose a un coût, en l’occurrence ici, c’est 110 millions de dollars qui devront être déboursés et étalés par Mat Ishbia sur les prochaines années. Ça fait cher le cadeau de Noël, mais c’est peut-être un mal nécessaire.

Beal lui de son côté, aurait l’occasion d’empocher le pactole, tout en signant un nouveau contrat dans une équipe plus compétitive. L’ancien Wizard a grandement handicapé sa franchise de Phoenix, mais bien moins par ses performances que par le montant ahurissant de son contrat. Un arrière qui met 17 points de moyenne à 50% au tir et 38% de loin, ça court pas les rues, alors si en plus il se retrouve bradé, les contenders risquent de se bousculer.

D’après les informations de John Gambadoro, les Warriors, les Bucks et les Lakers pourraient regarder la situation de très près, on sait que Pat Riley et son Heat ne sont pas très loin non plus. Bradley Beal a encore de l’avenir, bien loin de l’Arizona.

