WNBA : Le Storm de Gabby Williams l’emporte au buzzer contre Atlanta

Reprise en puissance pour la WNBA après la finale de Commissioner’s Cup il y a deux jours. Cinq matchs se sont déroulés cette nuit, dont un qui s’est décidé dans les toutes dernières secondes. Petit récap histoire de se mettre à la page !

Les résultats WNBA de la nuit

La nuit a commencé dans l’Indiana, où le Fever s’est très facilement défait des Aces sous l’impulsion d’un duo Kelsey Mitchell/Aliyah Boston en très grande forme (45 points en cumulé). Caitlin Clark peut se reposer tranquillement, Indy est entre de bonnes mains et continue sur sa bonne dynamique après sa victoire en Commissioner’s Cup.

Même scénario pour l’autre finaliste d’il y a deux jours, Minnesota a étrillé Washington. Napheesa Collier a remis les points sur les I après sa contre-performance face au Fever : 28 points (11 sur 21 au tir), 5 rebonds et 4 passes décisives. Phee a retrouvé son calibre MVP, et ça permet aux Lynx de se relancer tranquillement.

After a scoreless first quarter, Napheesa Collier bounced back with 28 PTS, 5 REB, 4 AST, and 2 BLK as the Lynx powered past the Mystics! #WelcometotheW pic.twitter.com/HOM5SvMFaC

— WNBA (@WNBA) July 4, 2025

Derby de gros marché dans la Grosse Pomme puisque le Liberty se frottait aux Sparks de Los Angeles. Le suspense aura duré deux quart temps et demi, puisqu’alors à +11, les Angelinos vont subir un énorme run de 27-6, en grande partie signé par Natasha Cloud (23 points cette nuit). Le genre de run dont on ne se remet pas, New York s’impose tranquillement dans ce duel, logique respectée.

En revanche, grosse surprise sur les terres texanes. Les Dallas Wings sixièmes de la Conférence Ouest affrontaient le Mercury deuxième, mais Paige Bueckers (23/4/5 à 73% au tir) a décidé de déjouer les pronostics, bien aidée par une Aziaha James de gala avec ses 28 pions, 6 rebonds et 6 passes. Match maitrisé de bout en bout par les Texanes, c’est bon pour le moral !

Et enfin, le thriller de la nuit en Géorgie, là où le Dream d’Atlanta s’opposait au Storm de Seattle, suspense insoutenable pendant 40 minutes. Le plus gros écart a été de 7 points de chaque côté, 13 changements de leads au cours de la rencontre. Alors quand Jordin Canada donne 4 unités d’avance au Dream, on se dit que c’est plié, mais c’était sans compter sur l’énorme 3 points d’Erica Wheeler et surtout sur cette diablesse de Skylar Diggins qui, d’un drive ultra vif et bien senti, offrira la victoire aux siennes à 4 secondes du buzzer. La Tempête de Seattle a bien emporté le Rêve d’Atlanta.

BIG MAMA SKY WALK EM DOWN pic.twitter.com/Zk2hzuiZA3

— Seattle Storm (@seattlestorm) July 4, 2025

Côté Françaises, Gabby Williams a, comme toujours, été précieuse malgré sa maladresse au tir (11/5/6 mais seulement 33% de réussite). Sa coéquipière Dominique Malonga n’a eu que deux minutes de temps de jeu pour un rebond collecté, tandis que Marine Johannès a inscrit 5 points et 2 passes décisives dont un sublime caviar en contre-attaque.

Petite pause dans la nuit à venir, mais la WNBA reprendra dès le lendemain avec deux nouvelles rencontres. Le Fever affrontera les Sparks, tandis que les Valkyries retrouveront les parquets du côté de Minneapolis. Ça promet !