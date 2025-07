Jared Dudley devient l’assistant de David Adelman aux Nuggets

Encore du mouvement dans le staff de Dallas. Après l’arrivée de Frank Vogel hier, c’est Jared Dudley qui s’en va aujourd’hui. L’ancien ailier va devenir le nouveau bras droit de David Adelman aux Nuggets.

Pas mal de changements dans le staff de Jason Kidd sur cette intersaison. Sean Sweeney est parti aux Spurs, Alex Jensen a rejoint la fac d’Utah, Frank Vogel est arrivé et maintenant c’est Jared Dudley qui bouge direction Denver. Une info balancée par Shams Charania d’ESPN.

Dallas Mavericks assistant Jared Dudley is finalizing a deal to become the top assistant coach for the Denver Nuggets under David Adelman, Andy Miller of Klutch Sports tells ESPN. Dudley has been on Mavs’ staff since 2021 after a 14-year NBA career. pic.twitter.com/sA5gN2yp8h

Dans le Colorado, le champion NBA 2020 va monter en grade puisqu’il sera le premier assistant de David Adelman, son bras droit en gros. C’est la fin de la collaboration entre Jason Kidd et Jared Dudley. Les deux hommes avaient été champions NBA ensemble aux Lakers (Kidd en tant qu’assistant et Dudley en tant que joueur). Fraichement retraité en 2021, Dudley avait rejoint le staff de Kidd à Dallas, au moment de sa prise de fonction. Il part désormais dans les Rocheuses, au sein d’une équipe qui s’est bien renforcée à la Free Agency et qui jouera le titre en 2026.

