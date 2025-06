Kyrie Irving prolonge aux Mavs pour 3 ans et 119 millions de dollars !

Dallas sécurise l’avenir avec Kyrie Irving ! Le meneur a resigné pour trois ans avec sa franchise selon Shams Charania et ESPN, il ne testera donc pas le marché cet été.

Anthony Davis verrouillé jusqu’en 2027 à minima (et une player option pour 2028), Uncle Drew qui en fait désormais de même, sans oublier Cooper Flagg qui arrive via la Draft. Dallas a un gros noyau dur pour au moins deux années supplémentaires.

BREAKING: Dallas Mavericks nine-time NBA All-Star Kyrie Irving is declining his $43 million player option and intends to sign a three-year, $119 million contract with the franchise, sources tell ESPN. The deal includes a player option in the 2027-28 season. pic.twitter.com/hduY1vEVVP

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2025

Le détail du nouveau deal de Kyrie Irving :

3 ans – 119 millions de dollars

Player option pour la dernière année

Pour Kyrie Irving, cette prolongation est assez logique. Le joueur est heureux à Dallas et avec sa grave blessure, on se doutait qu’il allait vouloir la jouer “safe” pour son nouveau contrat. Il a ainsi renoncé à une player option de 43 millions de dollars pour signer un deal moins lucratif à l’année mais plus long (il pourra quand même tester le marché en 2027 comme Davis). Pour rappel, il devrait manquer au moins une bonne partie de la prochaine saison à cause de son genou.

Avec les économies réalisées sur le deal d’Irving, Dallas devrait aussi pouvoir profiter d’une Mid Level Exception à hauteur de 5,7 millions de dollars. Une enveloppe qui devrait être utilisée pour faire signer un meneur capable d’assurer l’intérim en attendant le retour de Kyrie. Les noms de Dennis Schroder, Chris Paul, Malcolm Brogdon et D’Angelo Russell ont notamment circulés du côté des Mavs.

