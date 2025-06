NBA Draft 2025 : la Mock Draft de la rédaction !

La NBA Draft 2025, c’est cette nuit ! Chaque année, la Draft NBA c’est le gros engouement, c’est la friandise de fin de saison. Alors nous, à la rédaction, entre Hexperts, on a bien réfléchi pour faire nos prédictions et rassembler tout ça dans une mock qui fait le plus consensus parmi nous. C’est parti pour la Mock Draft 2025 sauce rédaction TrashTalk !

Nous avons choisi de faire comme s’il n’y allait avoir aucun transfert lors de la cérémonie. C’est une prédiction basée sur le niveau de talent de chaque joueur selon nous, son fit avec l’équipe associée et la logique de sélection des différentes franchises (exemple : pas quatre meneurs de jeu chez les Brooklyn Nets).

1. Dallas Mavericks : Cooper Flagg

Ailier-Fort – Duke

Si Nico Harrison ne le sélectionne pas, quelques mois après avoir transféré Luka Doncic, il ne pourra plus marcher tranquillement dans Dallas. Cooper Flagg a tout en magasin pour devenir un des meilleurs joueurs de toute la NBA.

Adam Silver à propos de Cooper Flagg :

“Je ne veux pas lui mettre de pression. Mais il a l’air assez spectaculaire.” 👀🙌 pic.twitter.com/pKJPqFwPmO

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) January 23, 2025

2. San Antonio Spurs : Dylan Harper

Meneur de jeu – Rutgers

Beaucoup d’équipes ont essayé de récupérer le deuxième choix des Spurs tant le talent du garçon ne fait aucun doute. Les Éperons n’ont pas flanché. Difficile de savoir comment sera organisé le backcourt texan à la rentrée, mais Dylan Harper trouvera forcément sa place.

3. Philadelphia Sixers : V.J. Edgcombe

Arrière – Baylor

Avec la chute d’Ace Bailey dans les mocks-drafts, V.J. Edgecombe devient le choix presque évident. De la grosse défense pour faire le ménage à côté de Tyrese Maxey ou Jared McCain, sur le papier, c’est excitant !

4. Charlotte Hornets : Tre Johnson

Arrière – Texas

Charlotte doit drafter au talent. Et même si son profil ressemble un petit peu à celui de Brandon Miller, les deux pourront cohabiter. Il faudra éviter les blessures, mais les postes 1-2-3 des Hornets à la rentrée pourraient être parmi les plus talentueux, offensivement de toute la NBA.

5. Utah Jazz : Kon Knueppel

Arrière – Duke

Le poste le plus faible à Utah est le 3 et Kon Knueppel peut l’occuper. Le plus gros défaut du Jazz est le shoot, c’est sa plus grande qualité. Le choix semble presque trop évident, mais il peut y avoir des surprises dans la vie.

6. Washington Wizards : Ace Bailey

Ailier – Rutgers

La chute s’arrête ici. Ace Bailey a fait du mal à sa réputation ces dernières semaines, mais son talent est trop important pour reculer davantage. Surtout que les Washington Wizards ont besoin de potentiel offensif. Ils seraient ravis de pouvoir en avoir autant avec un sixième choix !

Ace Baileys preferred draft destinations are the Wizards, Pelicans, and Nets, per @DraftExpress pic.twitter.com/6DLoFQtAEj

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) June 24, 2025

7. New Orleans Pelicans : Jeremiah Fears

Meneur de jeu – Oklahoma

Avec Dejounte Murray, Jordan Hawkins et Jordan Poole, ça fait beaucoup de meneurs de jeu à New Orleans. Mais bien malin est celui qui peut annoncer ce à quoi ressemblera le projet dans six mois. Il faut prendre le plus grand talent et à ce stade, c’est sûrement Jeremiah Fears.

8. Brooklyn Nets : Khaman Maluach

Pivot – Duke

Avec toutes les rumeurs de départ de Nic Claxton, les Nets confirment qu’ils ont des besoins à tous les postes. Commencer sa reconstruction avec son patron défensif dans la raquette est une option très intéressante.

9. Toronto Raptors : Kasparas Jakucionis

Meneur de jeu – Illinois

Les profils des meneurs de jeu de Toronto se ressemblent, des slashers dont la principale qualité est la création pour eux-mêmes. Le Lituanien apporterait plus de talent à l’organisation et à la création pour les autres. Scottie Barnes a besoin d’un autre playmaker.

10. Phoenix Suns : Collin Murray-Boyles

Ailier-fort – South Carolina

Sans mauvais jeu de mot, le Frontcourt de Phoenix est un désert. Dès son arrivée en NBA, CMB pourra apporter de La Défense, des muscles et de la dureté dans une raquette qui en manque cruellement. Le fit semble parfait, et le garçon ne manque pas de talent !

11. Portland Trail Blazers : Noa Essengue

Ailier-fort – Ulm

Le premier Français sélectionné. Il pourrait former une paire de défenseurs francophones sur les ailes de Portland en compagnie de Toumani Camara. Une équipe jeune et athlétique qui correspondrait bien aux qualités de Noa. En revanche, s’il atterrit dans l’Oregon, nous nous porterons volontaire pour amener Jerami Grant à l’aéroport le plus proche.

Just two more Draft Profiles to go before the @trailblazers are on the clock.

Not very often a team has played against a player they could conceivably draft, though that is the case with French forward Noa Essengue out of Ratiopharm Ulm https://t.co/SiMslgXhnI pic.twitter.com/6mqDBlCP98

— Casey Holdahl (@CHold) June 23, 2025

12. Chicago Bulls : Derik Queen

Pivot – Maryland

Peut-être pas le style de joueurs qui correspond le mieux à l’attaque rapide des Bulls, mais avec le probable départ de Nikola Vucevic, Chicago a besoin d’un pivot. Derik Queen est le meilleur disponible, et peut-être même le meilleur joueur tout court !

13. Atlanta Hawks : Asa Newell

Pivot – Georgia

Un pivot extrêmement athlétique et à l’aise sur alley-oop avec Trae Young, c’est comme mettre une touche du miel sur du chèvre : recette non validée par rédac chef mais la réussite est assurée. Peut-être pas le plafond le plus haut de la cuvée, mais le plancher donnera satisfaction à Atlanta.

14. San Antonio Spurs : Carter Bryant

Ailier – Arizona

Après le choix Dylan Harper, San Antonio pourrait se satisfaire d’un joueur NBA Ready qui peut déjà apporter des choses à l’effectif. Carter Bryant devrait rapidement devenir un 3&D intéressant depuis l’aile, pile ce dont ont besoin les Spurs.

15. Oklahoma City Thunder : Cedric Coward

Ailier – Washington State

Nikola Topic sera sûrement le projet le plus important parmi les jeunes du Thunder la saison prochaine. Ils pourraient se diriger vers un joueur bon en défense, qui n’a pas besoin de la balle pour briller, mais sait shooter et pourrait déjà apporter des minutes qualitatives en Playoffs, soit la description de Cedric Coward.

This quote from Cedric Coward 🔥🔥🔥

As my podcast co-host @tmetcalf11 said months ago…

“When in doubt…Draft Cedric Coward” pic.twitter.com/LdL3fMigzH

— Tyler Rucker (@tyler_rucker) June 20, 2025

16. Memphis Grizzlies : Thomas Sorber

Pivot – Georgetown

Zach Edey puis Thomas Sorber lors de deux drafts consécutives pourrait paraitre étonnant, mais les Grizzlies n’ont vraiment pas grand monde dans la raquette et le Canadien n’a pas rassuré que ce soit physiquement ou extra-sportivement. Un autre jeune intérieur talentueux ne serait pas de trop.

17. Minnesota Timberwolves : Egor Demin

Meneur de jeu – BYU

Mike Conley est sur la fin et les Timberwolves adorent les joueurs longs capables de bien défendre. Alors un joueur de 2m06 capable de jouer meneur de jeu et de servir dans les meilleures dispositions Anthony Edwards et Rob Dillingham dans le backcourt, ça parait absolument parfait !

18. Washington Wizards : Rasheer Fleming

Ailier-fort – Saint Joseph’s

Il passe sous les radars, mais l’ailier-fort est un monstre au contre et en interceptions, une machine à stocks. Et de l’autre côté du parquet, il se place bien, coupe à bon escient et a tourné à 44% sur les catch&shoots à 3-points la saison dernière. Il peut être le complément parfait à Alexandre Sarr dans la raquette.

19. Brooklyn Nets : Jase Richardson

Meneur de jeu – Michigan State

Après un pivot défensif, pourquoi pas un meneur offensif. Un joueur de petite taille capable de transpercer les défenses et de finir au cercle, c’est l’esprit New-York ! Un scoreur talentueux qui se bat en défense malgré ses lacunes physiques, Jase Richardson a tout pour devenir un chouchou de la fanbase.

20. Miami Heat : Nolan Traoré

Meneur de jeu – Saint-Quentin

Quel contexte parfait pour le Français. Pouvoir être formé par Erik Spoelstra dans un backcourt avec Tyler Herro et Bam Adebayo en intérieur serait une immense chance. Mais Nolan a tout pour y réussir. Il pourrait apporter de la percussion et de la distribution à cette équipe qui en manque.

Could Nolan Traore be the next huge NBA player from France? 👀

The 2025 #NBADraft presented by State Farm begins June 25th at 8pm/et on ABC + ESPN! pic.twitter.com/uhxzIDofAu

— NBA Future Starts Now (@nbafuturenow) June 23, 2025

21. Utah Jazz : Liam McNeeley

Ailier – UConn

Du shoot sur les postes 2/3 avec Kon Knueppel, du shoot sur les postes 3/4 avec Liam McNeeley. Utah raffole des joueurs intelligents capables de lire les défenses avec finesse. Devinez ce qu’est la plus grande qualité de l’ailier du Connecticut…

22. Brooklyn Nets : Will Riley

Ailier – Illinois

Will Riley est sorti du banc en NCAA, mais ça ne dit rien du potentiel de ce ce très jeune joueur (vient d’avoir 19 ans) poste 2/3. Bon slasher et playmaker loin d’être mauvais, il est une belle arme offensive en devenir, même s’il devra stabiliser son shoot (loin d’être impossible). Option parfaite pour une équipe de Brooklyn qui doit sélectionner au talent.

23. New Orleans Pelicans : Nique Clifford

Arrière – Colorado State

Ses comparaisons en NBA sont Josh Hart, Desmond Bane et Khris Middleton. En somme, il sait absolument tout faire sur un parquet et dans une logique de reconstruction, l’aligner sur les ailes avec Trey Murphy III et Herb Jones pourrait redonner une belle hype aux Pelicans. À bientôt 24 ans, il est prêt pour la NBA !

24. Oklahoma City Thunder : Maxime Raynaud

Pivot – Stanford

Toujours dans cette logique de joueurs prêts à contribuer, le meilleur pivot de la NCAA la saison dernière pourrait intéresser les champions en titre. Derrière Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein, il n’y a que Jaylin Williams en rotation de qualité. Maxime pourrait jouer à côté de lui et écarter le terrain pour les remplaçants d’OKC en ajoutant sa dureté aux rebonds qui manque quand l’intérieur allemand n’est plus sur le parquet.

Maxime Raynaud jumped to the No. 22 spot in the ESPN Top 100 after his strong showing at the NBA Draft Combine. The 7’1 French big made 67 3s in 35 games this season.

Didn’t fully focus on basketball until his senior year of high school, committing to Stanford as a walk-on. pic.twitter.com/yar50bsadJ

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 22, 2025

25. Orlando Magic : Walter Clayton Jr.

Meneur de jeu – Florida

Le Magic a besoin de talent offensif et avec le départ de Cole Anthony, un besoin encore plus pressant se fait sur le backcourt floridien. Oui, il est un défenseur et un playmaker moyen, mais ces tâches seront assurées par les autres joueurs sur la parquet. Walter Clayton Jr mettra des paniers dès que le ballon sera dans ses mains !

26. Brooklyn Nets : Drake Powell

Arrière – North Carolina

Un pur 3&D dont le D peut encore s’améliorer. Les ailes de Brooklyn ont besoin de plus de talent et l’arrivée de ce jeune de 19 ans comparé à Mikal Bridges et Isaac Okoro pour son énorme moteur pourrait faire beaucoup de bien. Son profil est différent et pourquoi pas complémentaire de celui de Will Riley.

27. Brooklyn Nets : Ben Saraf

Meneur de jeu – Ulm

Il a beaucoup glissé dans les mocks mais vient de planter 20 points dans le Game 3 des Finales de la Ligue Allemande face au Bayern Munich, c’est dire son talent. Pas le même profil de meneur que Jase Richardson, il est plus à l’aise dans le pick&roll, la création pour les autres et peut jouer arrière. Deux joueurs très différents qui peuvent cohabiter

28. Boston Celtics : Joan Beringer

Pivot – Cedevita Olimpija Ljubljana

Kristaps Porzingis a également fait ses valises après le départ de Jrue Holiday, et avec la blessure de Jayson Tatum, les hommes de Joe Mazzulla ne jouent rien la saison prochaine. Alors sélectionner un diamant brut qui n’a commencé le basket-ball qu’il y a trois ans, avec des qualités athlétiques dingues et qui progresse à la vitesse de la lumière, ça peut être tentant.

29. Phoenix Suns : Noah Penda

Ailier – Le Mans

Phoenix a adoré Boris Diaw, ça tombe bien, Noah Penda y est souvent comparé. L’ailier est d’une polyvalence rare et pourrait fluidifier les ailes de Phoenix en offrant un profil bien différent de Dillon Brooks ou Ryan Dunn.

Noah Penda’s tape on defense is super fun. Can get a bit gambly from time to time, but you also can’t find many dudes who are 6-7 without shoes with a 6-11 wingspan at 245 pounds who can also slide their feet laterally and stay in front of Mike James before swatting his jumper. pic.twitter.com/CILjogZsU1

— Sam Vecenie (@Sam_Vecenie) May 2, 2025

30. Los Angeles Clippers : Danny Wolf

Pivot – Michigan

Ivica Zubac est le seul pivot de l’effectif des Voiliers et ajouter Danny Wolf serait un choix ambitieux et intéressant. Le joueur de Michigan est… étonnant. Un pivot qui dribble, est capable de rentrer des shoots difficiles et de donner des superbes passes, mais qui manque de rigueur et de qualités athlétiques. Un arrière coincé dans un corps grand et lent. Mais si tout fonctionne… son potentiel est élevé.

Voilà pour la Mock Draft 2024 de la rédaction de TrashTalk. Entre délibérations intenses, visions reçues de la part de formes de vie plus évoluées et analyses d’Hexpert, c’est comme ça que l’on voit le déroulé de cette première soirée. Rendez-vous dans la nuit pour enfin savoir si on a vu juste… ou si on s’est complètement plantés !