TrashTalk revisite la Draft 2024 : qu’auraient fait les franchises NBA il y a un an ?

C’est un exercice toujours fascinant : un an après la Draft NBA, refaire cette dernière en ayant connaissance de la saison réalisée par les rookies dans leur équipe respective. On a forcément une meilleure vision des jeunots, certains ont confirmé pendant que d’autres ont déçu, et ça suffit parfois à rebattre certaines cartes. Voici le classement de la Draft NBA 2022, réalisé en juin 2025.

Pour réaliser ce classement, on a essayé de répondre à la question suivante : si chaque franchise possédait une boule de cristal pour voir comment la saison 2024-25 allait se dérouler, quel joueur aurait-elle sélectionné avec son pick de draft ? Les performances individuelles, le fit dans chaque équipe, et les besoins des franchises en fonction de leur choix sont autant de critères pris en compte mais ce n’est pas un classement intrinsèque de la valeur de ces joueurs.

Choix #1 – Atlanta Hawks : Stephon Castle (avant Zaccharie Risacher)

Prime au Rookie de l’Année. Il y a eu beaucoup d’hésitation avec Jared McCain qui avait encore mieux commencé la saison que le diamant des Spurs, mais le potentiel défensif de ce dernier aux-côtés de Trae Young nous fait baver. Un backcourt complémentaire qui aurait déjà fait partie des meilleurs de toute la Conférence Est, tout simplement.

Choix #2 – Washington Wizards : Jared McCain (avant Alexandre Sarr)

Tant pis pour les postes, le talent de Jared McCain est bien trop évident pour glisser plus loin dans la Draft. Les Wizards avaient besoin de talent offensif et le joueur des Philadelphie Sixers a prouvé que sa panoplie était immense. Plus de 15 points de moyenne lors de ses, seulement, 23 matchs cette saison. On a hâte de le revoir.

Jared McCain rookie season pic.twitter.com/JIqU7K4FBe

— Brett Usher (@UsherNBA) May 3, 2025

Choix #3 – Houston Rockets : Zaccharie Risacher (avant Reed Sheppard)

Pour aller plus loin cette saison, les Houston Rockets ont surtout manqué de shoot extérieur depuis les ailes… suivez notre regard. Le contexte n’aurait pas été évident pour le Français au vu du nombre de joueurs de talent dans le Texas, mais si un prospect avait la maturité pour s’y imposer et apporter quelque chose dès son année rookie, c’était bien Zacch’ !

Choix #4 – San Antonio Spurs : Alexandre Sarr (avant Stephon Castle)

La fin de saison d’Alexandre Sarr aurait pu le projeter bien plus haut dans ce classement. Son potentiel, notamment défensif est indiscutable et le Français réussissait petit à petit à trouver ses marques et son rythme. Une association avec Victor Wembanyama aurait fait mal aux autres raquettes de la Ligue pour de longues années !

Choix #5 – Detroit Pistons : Jaylen Wells (avant Ron Holland)

Avec ce choix, les Pistons montraient leur désir d’obtenir un autre ailier pour le futur à associer avec Ausar Thompson et le meilleur de la cuvée cette saison (après Zaccharie Risacher), c’était Jaylen Wells. Une régularité folle à Memphis qui l’a conduit à terminer dans la All-NBA First Rookie Team. Sa défense, notamment, aurait fait plaisir aux fans de Detroit.

Choix #6 – Charlotte Hornets : Matas Buzelis (avant Tidjane Salaün)

Choix dans la même logique que celui des Detroit Pistons. Le meilleur ailier disponible au moment de cette redraft, c’est Matas Buzelis. À partir du moment où Billy Donovan l’a mis sur le parquet, le joueur d’origine lituanienne s’est imposé et a montré des flashs d’immense potentiel. L’aligner avec LaMelo Ball et Brandon Miller aurait été excitant.

Matas Buzelis’ first 30-piece of his young career.

31 points | 12-18 FG | 5-10 3PT pic.twitter.com/YES5FOgH88

— Chicago Bulls (@chicagobulls) March 23, 2025

Choix #7 – Portland Trail Blazers : Kel’El Ware (avant Donovan Clingan)

Kel’El Ware a connu une trajectoire de saison proche de celle de Matas Buzelis. Au milieu de la saison, son coach s’est rendu compte de son potentiel et l’a titularisé. Une deuxième partie de régulière magnifique qui en fait déjà un incontournable à Miami. Portland en aurait grandement bénéficié dans la raquette.

Choix #8 – Minnesota Timberwolves : Isaiah Collier (avant Rob Dillingham)

En montant à la Draft, les Minnesota Timberwolves voulaient s’offrir une alternative solide à Mike Conley ; cette alternative, c’était Isaiah Collier. L’ancien patron des lycées américains a enchaîné les double-doubles sur la deuxième partie de saison et il est presque déjà devenu le Franchise Player du Jazz (c’est dire le niveau du Jazz).

Choix #9 – Memphis Grizzlies : Yves Missi (avant Zach Edey)

Il n’y avait aucun doute, les Memphis Grizzlies avaient terriblement besoin d’un pivot au moment de cette Draft. Et si Zach Edey a apporté satisfaction, les blessures et les affaires extra-sportives du Canadien font d’Yves Missi un prospect plus sûr pour le moment. Le Camerounais a régalé avec 9,1 points et 8,2 rebonds de moyenne chez les Pelicans.

Choix #10 – Utah Jazz : Dalton Knecht (avant Cody Williams)

Le sniper des Los Angeles Lakers n’a pas eu toutes les opportunités du monde cette saison et pourtant il a prouvé que sa réputation n’était pas volée. Lorsqu’il s’agit de mettre un ballon dans le cercle de loin, il n’y a peut-être que Jared McCain qui s’en sort mieux dans la cuvée. Le Jazz en aurait terriblement eu besoin.

Dalton Knecht could be the solution to the Lakers’ bench scoring problem next season… pic.twitter.com/H2ll53T7Y0

— Trevor Lane (@Trevor_Lane) June 21, 2025

Choix #11 – Chicago Bulls : Zach Edey (avant Matas Buzelis)

Changement de profil complet par rapport à la sélection originelle, mais impossible de laisser Zach Edey glisser plus loin. Oui, il s’est beaucoup blessé et commence à avoir des problèmes extra-sportifs, mais il a terminé dans la All-NBA First Rookie Team. Il pourrait briller fort dans le futur.

Choix #12 – Oklahoma City Thunder : Bub Carrington (avant Nikola Topic)

Le Serbe n’a pas joué lors de sa saison rookie, donc difficile de l’inclure dans ce classement. Mais Bub Carrington, lui, a montré son culot et son talent offensif à Washington. Il aurait sans doute eu moins de minutes et d’opportunités à OKC, mais aurait pu débloquer une ou deux situations.

Choix #13 – Sacramento Kings : Ron Holland II (avant Devin Carter)

Un ailier à fort potentiel et qui a démontré un sacré caractère, formé un an ou deux par DeMar DeRozan. Peut-être pas le projet le plus court-termite, mais certainement le plus intéressant de la Draft à ce moment-là. Ron Holland aurait pu s’inscrire dans l’identité des futurs Sacramento Kings (s’ils venaient à en trouver une).

Ron Holland downhill scoring pic.twitter.com/5ClScCnZrC

— Brett Usher (@UsherNBA) May 22, 2025

Choix #14 – Washington Wizards : Donovan Clingan (avant Bub Carrington)

Exit Sarr et Carrington, bonjour McCain et Clingan. Un meneur de jeu et un pivot dans tous les cas et peut-être une légère upgrade au final. Les Wizards avaient très bien réussi leur Draft et voici le seul moyen de faire peut-être un petit peu mieux. Donovan Clingan aurait eu plus d’opportunités dans la capitale qu’à Portland.

Et votre classement à vous, c’est quoi ?