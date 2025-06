La Draft NBA 2025 c’est ce soir, il est donc bienvenu d’explorer les possibilités pour chaque équipe. On cause un peu Conférence Ouest ?

A lire aussi : les besoins et possibilités des franchises de l’Est

Dallas Mavericks

Picks à disposition cette année : #1

Besoin prioritaire : quelques mois après avoir envoyé Luka Doncic aux Lakers dans l’un des trades les plus saugrenus de l’histoire, les Mavericks ont eu un joli cadeau en retour avec ce premier choix de la Draft. Simple hasard ou alors véritable calculs avec les boules chaudes et froides ? Ça on vous laisse en juger, mais pour ce qui est des faits, ce sont bien les Mavs qui auront le privilège de choisir les premiers. Et au vu du monstre que représente Cooper Flagg, difficile de les imaginer choisir une autre option, même si avec Nico Harrison, on ne sait jamais.

Prospects à aller chercher avec le pick #1 : bah Cooper Flagg (ailier, Duke) même si on n’est pas à l’abri d’une dinguerie.

Denver Nuggets

Picks à disposition cette année : aucun

Besoin prioritaire de l’équipe : aucun pick, zéro, nada, walou, que tchi, peanuts… Ça va rompicher bien fort pendant la Draft dans le Colorado

Prospects à aller chercher avec le pick #404 : Cooper Flagg, dans leurs rêves ou sur NBA 2K.

Golden State Warriors

Picks à disposition cette année : #41

Besoin prioritaire de l’équipe : les Warriors, de leur côté, chercheront potentiellement un type capable de se fondre dans le style de jeu de Steve Kerr pour jouer sans ballon, canarder de loin et servir Stephen Curry quand le besoin s’en fait sentir. Et à ce petit jeu, des gars comme Coleman Hawkins ou Tyrese Proctor pourraient se fondre correctement dans ce moule et apporter si des minutes leurs sont confiées dès leur première saison, ce qui n’est pas forcément gagné.

Prospects à aller chercher avec le pick #41 : Coleman Hawkins (intérieur, Kansas State)

Houston Rockets

Picks à disposition cette année : #59

Besoin prioritaire de l’équipe : plus de pick 10 pour Houston mais un Kevin Durant dans les bagages, ce qui limite les besoins d’aller chercher un steal avec l’ultime choix de Draft

Prospects à aller chercher avec le pick #59 : Giovanni Marriette (ailier-fort, TrashTalk)

L.A. Clippers

Picks à disposition cette année : #30 et #51

Besoin prioritaire de l’équipe : avec le dernier pick du premier tour, les principaux joueurs ne seront plus sélectionnables pour les Clippers, et il faudra donc être ingénieux pour sortir le meilleur joueur possible capable de gratter des minutes dans la rotation de Tyronn Lue et d’apprendre des mentors en présence. On a bien une petite idée sur les noms, on vous laisse découvrir ça ensuite, nous on va chanter la Marseillaise.

Prospects à aller chercher avec le pick #30 : Noah Penda (ailier/ailier-fort, Le Mans), Maxime Raynaud (pivot, Stanford)

L.A. Lakers

Picks à disposition cette année : #55

Besoin prioritaire de l’équipe : cette année, pas de Bronny James à pick en 55, donc le suspense reste entier quant à la sélection des Lakers, qui n’ont que ce choix de Draft pour cette année.

Prospects à aller chercher avec le pick #55 : Bryce James ? Sinon Alijah Martin (arrière, Florida),

Memphis Grizzlies

Picks à disposition cette année : #16 et #56

Besoin prioritaire de l’équipe : les Oursons viennent de récupérer le pick n°16 en provenance d’Orlando pour cette Draft et après avoir perdu Desmond Bane, possible qu’ils décident de tout fracasser et de tenter tapis pour Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo. Toutefois, s’ils décidaient d’utiliser tout de même ce pick, voici qui ils pourraient sélectionner.

Prospects à aller chercher avec le pick #16 : Cedric Coward (ailier, Washington State), Kasparas Jakucionis (meneur, Illinois), Carter Bryant (ailier, Arizona)

Minnesota Timberwolves

Picks à disposition cette année : #17, #31

Besoin prioritaire de l’équipe : au carrefour de plusieurs négociations salariales, les Wolves ne pourront peut-être pas garder tout le monde entre Julius Randle, Naz Reid et Nickeil Alexander-Walker. De ce fait, il va falloir explorer au mieux les différents profils pour potentiellement remplacer l’un de ces joueurs qui serait sur le départ, probablement entre les deux derniers que ça se jouera.

Prospects à aller chercher avec le pick #17 : Collin Murray-Boyles (ailier-fort, South Carolina, Joan Beringer (pivot, Cedevita Olimpija – Slovénie), Noa Essengue (ailier, Ratiopharm Ulm – Allemagne)

New Orleans Pelicans

Picks à disposition cette année : #7 et #23

Besoin prioritaire de l’équipe : déjà peu fournie en meneurs, la franchise de la Nouvelle Orléans va également évoluer sans Dejounte Murray, probablement pour toute la saison. L’objectif est donc très simple pour les Pelicans : choper un meneur qui peut driver les grosses têtes comme Zion Williamson, Jordan Poole, Herb Jones ou encore Trey Murphy. Mais si une surprise est encore disponible, nul doute que les dirigeants sauteront dessus.

Prospects à aller chercher avec le pick #7 : Jeremiah Fears (meneur, Oklahoma), Kon Knueppel (ailier, Duke), Khaman Maluach (pivot, Duke), Tre Johnson (arrière, Texas)

Oklahoma City Thunder

Picks à disposition cette année : #15, #24 et #44

Besoin prioritaire de l’équipe : non, vous n’en avez pas encore fini avec les nombreux tours de Draft dont dispose le Thunder sur les années à venir. Certains diront que ce n’est même que le début. Quoi qu’il en soit, OKC, qui est tout simplement la meilleure équipe de l’Ouest, va encore avoir l’occasion de se renforcer. A ce niveau, difficile de dire quel est le besoin de la team, tant elle est armée sur pas mal de points, en sachant que Nikola Topic doit encore arriver aussi.

Prospects à aller chercher avec le pick #15 : Noa Essengue (ailier, Ratiopharm Ulm – Allemagne), Cedric Coward (ailier, Washington State), Liam McNeeley (ailier, UConn)

Phoenix Suns

Picks à disposition cette année : #10, #29 et #52

Besoin prioritaire de l’équipe : les Suns ont obtenu le pick n°10 de la Draft grâce à Houston. Et même si ce fut au prix de Kevin Durant, la reconstruction va pouvoir commencer à Phoenix, où les Suns, dans une cuvée réputée très talentueuse, pourraient frapper fort en clôturant le top 10 avec un joueur prometteur.

Prospects à aller chercher avec le pick #10 : Carter Bryant (ailier, Arizona), Nolan Traoré (meneur, Saint-Quentin), Kasparas Jakucionis (meneur, Illinois), Derik Queen (ailier-fort, Arizona)

Portland Trail Blazers

Picks à disposition cette année : #11

Besoin prioritaire de l’équipe : les Blazers disposent déjà d’une flopée de joueurs talentueux sur pas mal de postes, mais ce qu’il peut leur manquer, c’est un vrai bon meneur gestionnaire, pour canaliser tout ce beau monde une fois formé par le nouvel arrivant Jrue Holiday. C’est peut-être ce qu’il manque encore à Portland. Le reste devrait rapidement suivre.

Prospects à aller chercher avec le pick #11 : Kasparas Jakucionis (meneur, Illinois), Nolan Traore (meneur, Saint-Quentin), Egor Demin (meneur, BYU)

Sacramento Kings

Picks à disposition cette année : #42

Besoin prioritaire de l’équipe : les Kings sont redevenus les Kings, et (mal)heureusement, ils ne choisiront pas à la loterie cette année. Impossible de se viander quand on ne peut pas choisir tu me diras. Alors il va falloir être créatif avec le pick 42 pour trouver un gars qui peut combler les lacunes des Kings, à savoir un meneur de jeu, qui soit éligible à la Draft, ce sera déjà pas mal, ou un intérieur pouvant directement apporter.

Prospects à aller chercher avec le pick #42 : Tyrese Proctor (meneur, Duke), Alex Toohey (ailier, Australie), Eric Dixon (ailier-fort, Villanova)

San Antonio Spurs

Picks à disposition cette année : #2, #14 et #38

Besoin prioritaire de l’équipe : après avoir pécho coup sur coup Victor Wembanyama et Stephon Castle, les Spurs aimeraient bien réaliser le three-peat de Rookies de l’année, mais avec Cooper Flagg qui semble promis à Dallas, ce ne sera pas chose aisée. Toutefois, avec le deuxième choix de cette Draft, ils peuvent aussi choisir un talent élite, d’autant qu’ils seront à nouveau “on the clock” au pick 14.

Prospects à aller chercher avec le pick #2 : Dylan Harper (arrière, Rutgers), Ace Bailey (ailier, Rutgers) voire Cooper Flagg (ailier, Duke) en cas de dinguerie de Nico Harrison

Utah Jazz

Picks à disposition cette année : #5, #21, #43

Besoin prioritaire de l’équipe : une fois la déception de la loterie passée, il va falloir être ingénieux à Salt Lake City pour trouver la perle rare, celle qui les fera être une équipe moins craignos l’an prochain. Mais en 5è position, les premiers cracks seront partis et il faudra espérer que les 4 premiers laissent de belles miettes. Flagg, Harper, Bailey et Edgecombe seront vraisemblablement déjà choisis, alors il faudra choper le meilleur joueur possible.

Prospects à aller chercher avec le pick #5 : Tre Johnson (arrière, Texas), Kon Knueppel (ailier, Duke), Jeremiah Fears (meneur, Oklahoma), Kasparas Jakucionis (meneur, Illinois)