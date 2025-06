La Draft NBA 2025 c’est ce soir, et il est donc bienvenu d’explorer les possibilités pour chaque équipe. On cause un peu Conférence Est ?

Atlanta Hawks

Picks à disposition cette année : #13 et #22

Besoin prioritaire de l’équipe : les Hawks ont des lacunes criantes en défense malgré la présence de Dyson Daniels et pourraient bien être forcées de renforcer cet aspect de leur jeu en recrutant un spécialiste en la matière. Sinon, un gestionnaire en relais de Trae Young pourrait encore donner une autre dimension au scoring du meilleur climatiseur de Géorgie.

Prospects à aller chercher avec le pick #13 : Collin Murray-Boyles (ailier-fort, South Carolina), Rasheer Fleming (ailier-fort, Saint Joseph), Egor Demin (meneur, Russie), Jase Richardson (meneur/arrière, Michigan State)

Boston Celtics

Picks à disposition cette année : #28, #54

Besoin prioritaire de l’équipe : les Celtics sont face à un carrefour vis-à-vis de leurs obligations financières et de leurs ambitions de reconquérir le titre, perdu cet été. Un joueur capable de contribuer dès le premier jour sera forcément recherché par les C’s, qui se tourneront probablement vers un “vieux” rookie, on en connait bien un à l’université de Stanford.

Prospects à aller chercher avec le pick #28 : Maxime Raynaud (pivot, Stanford), Joan Beringer (ailier-fort, Cedevita Olimpija), Ben Saraf (ailier, Ratiopharm Ulm), Walter Clayton Jr. (meneur, Florida)

Brooklyn Nets

Picks à disposition cette année : #8, #26 et #27

Besoin prioritaire de l’équipe : cette année, Brooklyn aura bien l’honneur de sélectionner à la Draft et sera chargé de sélectionner un joueur pouvant les aider à se reconstruire tranquillement. Un meneur pour être aux côtés de D’Angelo Russell ou un ailier pouvant contribuer des deux côtés du terrain pourrait être recherché. Cam Johnson étant sur le départ, il faudra probablement le remplacer et les Nets pourraient bien avoir d’autres picks d’ici la Draft.

Prospects à aller chercher avec le pick #8 : Jeremiah Fears (meneur, Oklahoma), Carter Bryant (ailier, Arizona), Noa Essengue (ailier, Ratiopharm Ulm – Allemagne), Kon Knueppel (ailier, Duke).

Charlotte Hornets

Picks à disposition cette année : #4 et #42

Besoin prioritaire de l’équipe : parmi ceux qui se sont fait léser par la loterie, les Hornets sont peut-être ceux qui s’en sortent le “moins mal” et pourront toujours choisir dans le top 4. Peu importe qui sera disponible, il devra s’intégrer comme il se doit avec les deux joueurs phares, LaMelo Ball et Brandon Miller. Avec un besoin au poste 3, les joueurs restants devraient être pile dans les besoins des Frelons.

Prospects à aller chercher avec le pick #4 : VJ Edgecombe (arrière, Baylor), Tre Johnson (arrière, Texas), Ace Bailey (ailier, Rutgers) si encore disponible

Chicago Bulls

Picks à disposition cette année : #12

Besoin prioritaire de l’équipe : à Chicago, on est déjà bien remplis sur les postes arrière, les besoins de la franchise sont plutôt orientés sur le frontcourt voire sur les postes intérieurs si Nikola Vucevic était amené à quitter les Bulls pour partir vers d’autres horizons. De la défense ne serait pas de refus à Windy City.

Prospects à aller chercher avec le pick #12 : Collin Murray-Boyles (ailier-fort, South Carolina), Egor Demin (meneur, BYU), Asa Newell (pivot, Georgia)

Cleveland Cavaliers

Picks à disposition cette année : #49 et #59

Besoin prioritaire de l’équipe : les Cavaliers, leaders sortants de la dernière saison régulière, ne devraient pas chambarder leur effectif plus que de raison. Peut-être même qu’ils enverront leurs picks dans le Triangle des Bermudes contre de la moula, mais si jamais ils se décidaient à pick quand même, voici qui ils pourraient sélectionner.

Prospects à aller chercher avec le pick #49 : Malique Lewis (ailier, Australie), Koby Brea (ailier, Kentucky)

Detroit Pistons

Picks à disposition cette année : #37

Besoin prioritaire de l’équipe : les Pistons ont compris un truc sur cette saison, c’est qu’ils ne peuvent plus être lésés par la loterie… s’ils ne sont plus dans la loterie. Avec cette belle saison, les Pistons n’auront qu’un seul choix de Draft, et il sera au second tour (leur premier étant destiné aux Wolves). Un steal est possible à ce stade de la Draft mais il faudra forcément avoir le nez fin pour avoir un joueur qui peut correspondre aux besoins de l’équipe, à savoir un intérieur capable d’armer de loin, si leurs pistes ne se concrétisent pas.

Prospects à aller chercher avec le pick #37 : Bogoljub Markovic (ailier-fort, Serbie), Ryan Kalkbrenner (pivot, Creighton)

Indiana Pacers

Picks à disposition cette année : #23 et #54

Besoin prioritaire de l’équipe : avec le 23è pick, Indiana dispose d’une opportunité parfaite de renforcer encore un peu un effectif sortant de Finales NBA, en espérant réaliser un potentiel steal avec un joueur capable de faire son trou dans la rotation de Rick Carlisle. L’attaque est déjà bien huilée, mais la défense nécessite peut-être un élément fort pour passer encore un cap.

Prospects à aller chercher avec le pick #23 : Rasheer Fleming (ailier-fort, Saint Joseph), Joan Beringer (pivot, Cedevita Olimpija), Noah Penda (ailier, Le Mans)

Miami Heat

Picks à disposition cette année : #20

Besoin prioritaire de l’équipe : il faudra encore compter sur le Heat pour faire un choix judicieux. En général, quand ils draftent dans ce range, ils sont capables de sortir de vrais bons joueurs de basket qui se fondent parfaitement dans la Heat Culture. Il faudra quoi qu’il arrive un joueur polyvalent, collectif, qui sait s’adapter et qui peut contribuer rapidement, car la franchise de Miami reste ambitieuse même à l’aube de sa première saison complète sans Jimmy Butler.

Prospects à aller chercher avec le pick #20 : Nolan Traoré (meneur, Saint Quentin), Ben Saraf (meneur/arrière, Ratiopharm Ulm – Allemagne), Will Riley (arrière, Illinois), Walter Clayton Jr. (arrière, Florida), Liam McNeeley (ailier, UConn)

Milwaukee Bucks

Picks à disposition cette année : #47

Besoin prioritaire de l’équipe : là non plus, pas sûr que les Bucks utilisent leur pick, car à cette position, impossible de trouver un joueur qui leur permettra de passer le premier tour, mais on peut toujours essayer. Avec le 47è choix, les Daims pourraient bien chercher du réconfort à l’intérieur.

Prospects à aller chercher avec le pick #47 : Mouhamed Faye (ailier-fort, Sénégal), Amari Williams (pivot, Kentucky),

New York Knicks

Picks à disposition cette année : #50

Besoin prioritaire de l’équipe : à New York, on attendra le cinquantième choix avant de sélectionner un prospect. C’est loin, certes, mais pas impossible de tomber sur une pépite. Toutefois, le cinq majeur étant bien en place, un joueur de complément sera recherché par les dirigeants, pour faire souffler les titulaires.

Prospects à aller chercher avec le pick #50 : Mouhamed Faye (ailier-fort, Sénégal), Alex Toohey (ailier, Australie), ou un type qui pète un plomb dans les rues de Manhattan après une victoire, on ne sait jamais.

Orlando Magic

Picks à disposition cette année : #25, #46 et #57

Besoin prioritaire de l’équipe : comme l’année dernière, Orlando a un gros besoin : le SHOOT ! Et ce malgré l’arrivée de Desmond Bane. Historiquement nuls de loin la saison passée malgré les renforts de Tristan Da Silva et Kentavious Caldwell-Pope, il est nécessaire de continuer d’améliorer l’attaque, un autre en chef est demandé chez Mickey, et s’il sait monter la balle et diriger une attaque c’est encore mieux. Sinon, un big

Prospects à aller chercher avec le pick #25 : Walter Clayton Jr. (meneur, Florida), Nolan Traoré (meneur, Saint Quentin), Maxime Raynaud (pivot, Stanford), Jase Richardson (meneur, Michigan State)

Philadelphia 76ers

Picks à disposition cette année : #3 et #35

Besoin prioritaire de l’équipe : après une saison cataclysmique sur tous les points, les Sixers ont pu se consoler avec le troisième choix de la prochaine Draft. Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey et Jared McCain auront un vrai joueur à gros potentiel à leurs côtés la saison prochaine. Cela dépendra du choix des Mavs et Spurs, mais nul doute qu’à Philly, le meilleur joueur possible sera pris même si l’hésitation est légitime.

Prospects à aller chercher avec le pick #3 : Ace Bailey (ailier, Rutgers), VJ Edgecombe (arrière, Baylor), Tre Johnson (arrière, Texas)

Toronto Raptors

Picks à disposition cette année : #9 et #39

Besoin prioritaire de l’équipe : avec Jakob Poeltl régulièrement annoncé partant loin du Canada, tout comme RJ Barrett, possible que les Raptors doivent surveiller le marché des intérieurs ET des guards à la Draft. Au moins, cette année, leur pick ne revient pas aux Spurs et ils auront donc tout le loisir de sélectionner le joueur qui leur conviendra le mieux. De la complémentarité avec Scottie Barnes sera évidemment demandée, quel que soit le poste.

Prospects à aller chercher avec le pick #9 : Derik Queen (pivot, Maryland), Khaman Maluach (pivot, Duke), Kasparas Jakucionis (meneur, Illinois), Jeremiah Fears (meneur, Oklahoma), Carter Bryant (ailier, Arizona), Noa Essengue (ailier, Ratiopharm Ulm – Allemagne)

Washington Wizards

Picks à disposition cette année : #6, #18 et #40

Besoin prioritaire de l’équipe : vu comme le Français est à la mode dans la capitale avec Alex Sarr et Bilal Coulibaly, peut-être que le front-office des Sorciers voudront continuer sur cette lancée en sélectionnant Nolan Traoré ou Noa Essengue. Toutefois, le réel besoin à Washington, c’est du talent brut, pour préparer l’avenir tout en continuant de tanker sagement quelques temps encore. Les candidats sont nombreux pour ce faire, à tous les postes.

Prospects à aller chercher avec le pick #6 : Khaman Maluach (pivot, Duke), Kon Knueppel (ailier, Duke), Derik Queen (pivot, Maryland), Tre Johnson (ailier, Texas), Carter Bryant (ailier, Arizona)