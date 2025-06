À quelques heures de la Draft NBA 2025, retour en arrière pour analyser une autre cuvée assez spéciale, celle de 2020. Le contexte du COVID, plusieurs talents All-Star qui confirment, d’autres qui se vautrent. C’est parti pour la machine à remonter le temps.

Les joueurs de la promotion 2020 vont sans doute encore avoir quelques regrets en voyant la Draft 2025 à la télé. Eux n’ont pas connu la Green Room, épidémie de COVID oblige. Chaque prospect est à la maison, entouré de sa famille, alors qu’Adam Silver annonce seul à son pupitre l’ordre de sélection. Autre élément important, la Draft NBA n’a alors pas lieu en juin comme d’habitude mais en novembre !

Détenteur du premier choix de Draft, les Wolves décident de miser sur Anthony Edwards. Freak athlétique et appelé à devenir un très fort joueur offensif, Ant’ a une étiquette de superstar en devenir. (Spoiler, plutôt un bon choix) Les Warriors misent eux sur le talentueux mais controversé James Wiseman. L’intérieur n’a joué que 3 matchs sur sa saison NCAA pour cause de suspension puis de départ anticipé mais les Dubs espèrent faire de lui le nouveau patron de leur raquette. (Oups) En quête d’un successeur à Kemba Walker, les Hornets misent eux sur LaMelo Ball avec leur troisième choix.

Outre le contexte, cette cuvée est aussi intéressante par l’écart entre le niveau de certains et leur numéro de sélection. Bien sûr, on retient bien souvent les joueurs choisis trop haut comme Wiseman par exemple mais aussi Patrick Williams (4ème choix), Isaac Okoro (5ème). Mais il y a aussi des GM qui ont eu le nez fin avec Tyrese Haliburton choisi en seulement 12ème place, Tyrese Maxey qui arrive à la 21ème place, Desmond Bane en pick 30 ou encore Immanuel Quickley en 25 et Jaden McDaniels en 28.

Niveau cocorico, la cuvée 2020 apporte deux nouveaux tricolores, avec Killian Hayes, qui était devenu ce jour-là le Français drafté le plus haut dans l’histoire (spoiler, pas pour longtemps). Théo Maledon avait lui aussi su se faire sa place mais seulement en début de second tour. Un second tour avec quelques bonnes surprises comme Xavier Tillman, Isaiah Joe, Nick Richards, Paul Reed ou encore Sam Merrill.

Si on devait refaire l’ordre de la cuvée aujourd’hui, aucun doute qu’il y aurait pas mal de mouvements à faire, certains pour se rapprocher des sommets, d’autres pour s’en éloigner et pas qu’un peu.