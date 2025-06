Retour en image sur la parade de champion du Thunder

Alors que tous les yeux du monde de la balle orange se portent désormais sur la Draft et ce qui va suivre, hier dans l’Oklahoma, c’était jour de fête. Le Thunder paradait pour célébrer le premier titre de son histoire, l’occasion de créer des belles images et de beaux souvenirs dans la tête des supporters d’OKC. On vous en a fait une petite compil.

On commence par quelques images bien sympas de la parade en elle-même :

Our vantage point when the Thunder Championship Parade finished its route through downtown Oklahoma City.

Haters: the parade was empty!

Caruso wearing his Lakers ring on a chain at OKC parade 😂🔥

Peep the Mt. Rushmore shirt too 😭😭

“Best fans in the world showed out once again… one of the best moments in my life for sure.”

SGA signs off from OKC’s championship parade 🏆 pic.twitter.com/nTAVbEbWGC

— NBA (@NBA) June 24, 2025

Certains fans sont… inventifs :

Parade ready in OKC. @KDTrey5 pic.twitter.com/wiPHwHWeVR

— George Stoia III (@GeorgeStoia) June 24, 2025

Scenes from OKC’s victory parade 🏆

OKC showed out for the Thunder on their parade day 🙌

On passe maintenant aux petits discours des joueurs du Thunder, toujours là pour nous donner le sourire ce Jaylin Williams :

Jaylin Williams stole the show on stage during OKC’s championship parade. Rallied the crowd like Steve Austin.

“They said we was too young (WHAT??). They said Oklahoma shouldn’t have a team (WHAT??). But guess what? (WHAT??)

“We the f—n champs!” pic.twitter.com/onLguhAW0X

— Joel Lorenzi (@JoelXLorenzi) June 24, 2025

Comment ne pas finir par cette envolée lyrique d’Aaron Wiggins digne des plus grands gourous de sectes :

Source image : OKCThunder