La NBA vient de se terminer il y a quelques jours, mais puisque la balle orange ne s’arrête jamais vraiment de rebondir, direction l’Eurobasket féminin, et devinez quoi ? Notre Équipe de France est en demie ! Victoire facile contre la Lituanie en quart de finale (83-61), ça se fête non ? Alors pour ça, direction le dernier All-Access de la FFBB.

Comme d’hab, c’est Julien Bacot qui nous sert ces images pour le compte de la FFBB, et qui nous montre comment fêter une qualification en demi-finale selon nos Bleues. Du champagne ? Des grands discours ? Ou bien… des pains au lait avec du chocolat à l’intérieur ? C’est bien cette dernière proposition qui l’emporte, en tout cas pour Noémie Brochant et Pauline Astier (attention, bien écrasé le pain au lait, c’est important !). Pendant ce temps là, Romane Bernies et Iliana Rupert nous livrent les clés de ce succès face aux Lituaniennes. Quelques derniers mots de coach Jean-Aimé Toupane histoire de féliciter tout le monde. En gros : le groupe vit bien !

Il va maintenant falloir se tourner vers l’avenir et cette demi-finale qui se jouera certainement vendredi à 16h30. L’identité de l’adversaire se décidera aujourd’hui entre l’Espagne et la République Tchèque. Allez, plus que deux marches à franchir pour enfin être couronnée sur le toit de l’Europe seize ans après le dernier sacre, cette Équipe de France mérite son EuroBasket !