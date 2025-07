Les Sacramento Kings récupèrent leur sniper. Doug McDermott s’est senti bien en Californie et continue l’aventure pour un an et 3,6 millions de dollars. Soit le même contrat que Chris Paul, on vous laisse faire les conclusions de votre choix.

La saison dernière, Doug McDermott tournait à 43,6% de moyenne à 3-points. Il avait un rôle, il l’a rempli et les Sacramento Kings ont apprécié puisqu’ils ont décidé d’offrir un nouveau contrat à l’ailier-fort. Un an à 3,6 millions de dollars dans la popoche de “Dougie McBuckets“. Quand on vous dit que des fast-foods se cachent dans cet article…

C’est Shams Charania qui a annoncé la signature.

Free agent Doug McDermott has agreed to a one-year, $3.6 million deal to return to the Sacramento Kings, Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN. McDermott will enter his 12th NBA season after shooting 44% from 3 in 42 Kings games in 2024-25. pic.twitter.com/J6cMwmupxJ

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2025

Doug McDermott est un caméLÉON, il se cache dans les défenses et navigue comme dans SUBWAY Surfer pour se créer des tirs ouverts. Malgré son âge, il est toujours QUICK et parfois, ils ne sont pas assez de FIVE GUYS pour l’arrêter tant il réagit O’TACOS tac. L’avoir dans son effectif est gage de sûreté, bien moins aléatoire qu’une partie de DOMINOS, avec lui impossible de ne pas avoir faim de victoires.

Source texte : Shams Charania