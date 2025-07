Damian Lillard savoure son retour “à la maison”

Après avoir signé il y a quelques jours un deal de 3 ans avec les Blazers, Damian Lillard a été officiellement présenté à la presse hier du côté de Portland. L’occasion pour le meneur de savourer ce retour à la maison.

Home sweet home pourrait dire Damian Lillard. Deux ans après avoir demandé à quitter Portland pour aller jouer le titre avec Giannis Antetokounmpo et les Bucks, le meneur à la montre vient de signer son grand retour dans l’Oregon. Gravement blessé lors des derniers Playoffs, Dame a senti que le moment était venu de rentrer chez lui, et ce malgré l’intérêt de pas mal d’équipes. En conférence de presse, il a fait part de son bonheur d’être de retour au sein de sa franchise. Des propos rapportés par ESPN.

Un retour qui devra néanmoins attendre quelques mois pour la partie terrain puisque le meneur se remet toujours d’une grave blessure. Il ne devrait pas disputer le moindre match sur tout l’exercice 2025-26.

“Mon orgueil penserait différemment, mais je pense qu’avec l’âge, on devient plus sage. Comme Joe l’a dit, je pense qu’en fin de compte, c’est ce qu’il y a de mieux à faire, prendre le plus de temps possible pour s’assurer que je vais bien, c’est ce que je vais faire.”